Sorry
Noticia

Sorry anuncian disco para el próximo mes de octubre

Redacción MZK

Sorry anuncian la continuación de Anywhere but Here (2022), un disco que llegará el próximo 7 de noviembre a través de Domino con el título de COSPLAY.

Un trabajo que se anuncia como un cambio de parámetros y toda una liberación. Según comentan estamos ante un vertiginoso torbellino de ideas, disfraces y subterfugios destilados en el álbum más emocionante y sincero de su carrera.

La canción que abre el disco es «Echoes», inspirada en un poema sobre la historia de un niño que grita «eco» en un túnel esperando su respuesta. Sorry se inspiró en esta idea y la convirtió en una canción sobre perderse en el amor y el «eco» convirtiéndose en una tercera persona en medio. No se sabe si son ellos o tú.

Asha Lorenz, de Sorry,comenta: «Nos vemos en el santuario de mariposas. Eco».

Escucha ‘Echoes’ de Sorry

 

Estas serán las canciones de ‘COSPLAY’ de Sorry

  1. Echoes
  2. Jetplane
  3. Love Posture
  4. Antelope
  5. Candle
  6. Today Might Be The Hit
  7. Life In This Body
  8. Waxwing
  9. Magic
  10. Into The Dark
  11. JIVE

