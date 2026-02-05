Lo último:
Sorry comparten dos nuevas canciones

Redacción MZK

Sorry volvían con COSPLAY el pasado 7 de noviembre. Un trabajo que se anunciaba como un cambio de parámetros y toda una liberación.

Un vertiginoso torbellino de ideas, disfraces y subterfugios destilados en el álbum más emocionante y sincero de su carrera.

Ahora lanzan dos nuevos temas a través de Domino, «Billy Elliot» y «Alone in Cologne», que llegan antes de su gira COSPLAY por el Reino Unido, Irlanda y Europa. «Billy Elliot» muestra a la banda entregándose al psicodélico pop agridulce, en contraposición al frenético funk de «Alone in Cologne».

Escucha ‘Billy Elliot’ y ‘Alone in Cologne’ de Sorry

 

