Sorry comparten dos nuevas canciones

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sorry volvían con COSPLAY el pasado 7 de noviembre. Un trabajo que se anunciaba como un cambio de parámetros y toda una liberación.

Un vertiginoso torbellino de ideas, disfraces y subterfugios destilados en el álbum más emocionante y sincero de su carrera.

Ahora lanzan dos nuevos temas a través de Domino, «Billy Elliot» y «Alone in Cologne», que llegan antes de su gira COSPLAY por el Reino Unido, Irlanda y Europa. «Billy Elliot» muestra a la banda entregándose al psicodélico pop agridulce, en contraposición al frenético funk de «Alone in Cologne».

Escucha ‘Billy Elliot’ y ‘Alone in Cologne’ de Sorry