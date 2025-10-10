Sorry tienen nuevo single, ‘Today Might Be The Hit’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sorry están de regreso con COSPLAY, un disco que llegará el próximo 7 de noviembre a través de Domino y que sigue a Anywhere but Here (2022).

Un trabajo que se anuncia como un cambio de parámetros y toda una liberación. Según comentan estamos ante un vertiginoso torbellino de ideas, disfraces y subterfugios destilados en el álbum más emocionante y sincero de su carrera.

COSPLAY se grabó con varios colaboradores en múltiples estudios, y ya podemos escuchar otro de sus temas, «Today Might Be The Hit». Una canción que tiene una energía vibrante que recuerda los primeros trabajos de la banda, pero con múltiples capas de detalle. Fragmentos de cantos de pájaros, coros superpuestos y fragmentos de conversaciones se entremezclan a lo largo del tema, creando algo inmediato y abrumador que arde a lo largo de su corta duración.

Narrativamente, la canción combina la desafortunada vida de Ludwig Boltzmann, cuya fórmula de la entropía fue rechazada en vida y posteriormente inmortalizada en su lápida, con un tema de guitarra y batería que encaja perfectamente en la tradición del rock garagero.

Escucha ‘Today Might Be The Hit’ de Sorry