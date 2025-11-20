Sound Isidro 2026 arranca con Soziedad Alkohólika, Kokoshca, Bestia Bebé, The Haunted Youth y más
Sound Isidro anuncia los primeros nombres de su 12ª edición, más de treinta artistas que volverán a ocupar más de una decena de salas madrileñas entre abril y junio.
El ciclo reafirma su vocación de diversidad programática reuniendo propuestas que van desde referentes del hardcore-punk estatal como Soziedad Alkohólika hasta figuras del nuevo pop como nusar3000, Colectivo Da Silva o mori, además de celebraciones especiales como el aniversario de Pastora.
El cartel incorpora también un amplio espectro de escenas guitarreras y alternativas con la vuelta de Bestia Bebé, el nuevo capítulo de Kokoshca y la psicodelia en ascenso de The Haunted Youth. Conviven además proyectos emergentes del rock estatal, un notable bloque de fusiones —del flamenco-doom de Frente Abierto al corrido urbano de LA TXAMA, pasando por la electrónica telúrica de Ruiseñora o el bolero contemporáneo de Lima Negra— y un nutrido conjunto de nombres en crecimiento como Mourn, PAVVLA, Erin Memento o Familia Caamagno.
Tooma nota de los primeros conciertos de Sound Isidro 2026
Jueves 9 de abril: Soziedad Alkohólika @ La Riviera [entradas]
Viernes 10 de abril: Mourn @ Siroco [entradas]
Sábado 11 de abril: Familia Caamagno + The Homens @ Maravillas Club [entradas]
Sábado 11 de abril: Patricia Lint @ Cadavra [entradas]
Jueves 16 de abril: Pajaro Sunrise @ Sala Villanos [entradas]
Viernes 17 de abril: Colectivo Da Silva @ Sala Mon Live [entradas]
Viernes 17 de abril: Erin Memento @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Sábado 18 de abril: mori @ Copérnico [entradas]
Jueves 23 de abril: Kiliki @ Maravillas Club [entradas]
Jueves 23 de abril: Lucas Jesús @ Siroco [entradas]
Jueves 23 de abril: Señora Biónica @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 24 de abril: el diablo de shanghai @ El Sol [entradas]
Viernes 24 de abril: Lima Negra @ Cadavra [entradas]
Viernes 24 de abril: The Haunted Youth @ Sala Mon Live [entradas]
Sábado 25 de abril: Frente Abierto @ Copérnico [entradas]
Sábado 25 de abril: nusar3000 @ Sala BUT [entradas]
Sábado 25 de abril: LA TXAMA @ Café La Palma [entradas]
Jueves 7 de mayo: PAVVLA @ Cadavra [entradas]
Viernes 8 de mayo: Cervatana @ El Sol [entradas]
Viernes 8 de mayo: Ruiseñora @ Siroco [entradas]
Viernes 8 de mayo: Go Cactus @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Sábado 9 de mayo: Pastora @ Sala Villanos [entradas]
Sábado 9 de mayo: TRONKAS! @ Maravillas Club [entradas]
Jueves 14 de mayo: Anouck the Band @ El Sol [entradas]
Jueves 14 de mayo: Euskoprincess @ Sala B [entradas]
Viernes 15 de mayo: Niños Luchando @ Cadavra [entradas]
Viernes 22 de mayo: mariagrep & Mundo Prestigio @ Sala B [entradas]
Sábado 23 de mayo: Paco te quiero @ Siroco [entradas]
Viernes 5 de junio: Bestia Bebé @ Sala Mon Live [entradas]
Viernes 5 de junio: Weak @ Siroco [entradas]
Jueves 11 de junio: Kokoshca @ Copérnico [entradas]