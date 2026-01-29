Black Country, New Road, Holy Fuck o shego, entre las novedades de Sound Isidro

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Se acerca la duodécima edición de Sound Isidro, que se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha, con más de 120 artistas programados a lo largo de algo más de setenta días, entre abril y junio, y repartidos en hasta dieciséis salas del circuito madrileño.

El ciclo, consolidado como una cita esencial del directo a nivel estatal, suma más de 50 nuevas incorporaciones a un cartel que ya contaba con dos avances previos de más de 60 nombres, en una programación diversa, extensa y transversal de la que te hemos ido dando cuenta.

Esta nueva tanda de confirmaciones amplía el alcance internacional y estilístico del festival, con nombres como Black Country, New Road, Holy Fuck, Buscabulla, boom boom kid o Palestinian Sound Archive, junto a referentes de la electrónica y la folktrónica latinoamericana como Chancha Vía Circuito b2b El Búho.

El cartel se completa con figuras clave del circuito nacional con artistas como Narco, La Fúmiga, Nadadora, shego, Arizona Baby o Atención Tsunam. Una nutrida representación del underground y una amplia nómina de artistas solistas, que recorren del cancionismo y el folk al pop urbano y la electrónica de autor.

Toma nota de los conciertos de Sound Isidro 2026

Jueves 9 de abril: Soziedad Alkohólika @ La Riviera [entradas]

Jueves 9 de abril: DJ Koco aka Shimokita @ Clamores [entradas]

Jueves 9 de abril: The Dharma Chain @ Siroco [entradas]

Viernes 10 de abril: De Ninghures @ Copérnico [entradas]

Viernes 10 de abril: Mourn @ Siroco [entradas]

Sábado 11 de abril: Familia Caamagno + The Homens @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 11 de abril: La Rate Timide @ Contraclub [entradas]

Jueves 16 de abril: Pajaro Sunrise @ Sala Villanos [entradas]

Jueves 16 de abril: Baywaves @ El Sol [entradas]

Jueves 16 de abril: Carmesí @ Sala Vesta [entradas]

Jueves 16 de abril: Lucas Jesús @ Siroco [entradas]

Jueves 16 de abril: caracazador @ Clamores [entradas]

Viernes 17 de abril: Colectivo Da Silva @ Sala Mon Live [entradas]

Viernes 17 de abril: Erin Memento @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 17 de abril: Emilio José @ Hangar 48 [entradas]

Sábado 18 de abril: mori @ Copérnico [entradas]

Sábado 18 de abril: Larie @ Contraclub [entradas]

Jueves 23 de abril: Kiliki @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 23 de abril: Señora Biónica @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 24 de abril: el diablo de shanghai @ El Sol [entradas]

Viernes 24 de abril: Lima Negra @ Hangar 48 [entradas]

Viernes 24 de abril: The Haunted Youth @ Sala Mon Live [entradas]

Viernes 24 de abril: Rachid B @ Contraclub [entradas]

Sábado 25 de abril: Frente Abierto @ Copérnico [entradas]

Sábado 25 de abril: nusar3000 @ Shoko [entradas]

Sábado 25 de abril: LA TXAMA @ Café La Palma [entradas]

Sábado 25 de abril: Bloodstein @ Clamores [entradas]

Sábado 25 de abril: Gara Durán @ El Sol [entradas]

Jueves 30 de abril: Choclock @ BUT [entradas]

Jueves 30 de abril: Mala Gestión @ La Riviera [entradas]

Miércoles 6 de mayo: Tigre Ulli @ Sala B [entradas]

Jueves 7 de mayo: Patricia Lint @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 7 de mayo: .bd. + Sofía @ Clamores [entradas]

Jueves 7 de mayo: Pedro Ladroga @ Sala B [entradas]

Jueves 7 de mayo: Dyce @ Clamores [entradas]

Viernes 8 de mayo: Cervatana @ El Sol [entradas]

Viernes 8 de mayo: Ruiseñora @ Siroco [entradas]

Viernes 8 de mayo: Go Cactus @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 8 de mayo: Xènia @ Sala Vesta [entradas]

Sábado 9 de mayo: Pastora @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 9 de mayo: TRONKAS! @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 9 de mayo: Cecilio G @ Sala Mon [entradas]

Jueves 14 de mayo: Euskoprincess @ Sala B [entradas]

Jueves 14 de mayo: Lela Soto @ Sala Villanos [entradas]

Jueves 14 de mayo: 9Louro @ Vesta [entradas]

Jueves 14 de mayo: Arizona Baby @ El Sol [entradas]

Jueves 14 de mayo: Los Telepáticos @ Café La Palma [entradas]

Viernes 15 de mayo: Niños Luchando @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 16 de mayo: Rapsusklei & Sharif @ Sala BUT [entradas]

Sábado 16 de mayo: FUET! @ Copérnico [entradas]

Sábado 16 de mayo: Marcelo Criminal @ Contraclub [entradas]

Jueves 21 de mayo: Fin del Mundo @ Copérnico [entradas]

Jueves 21 de mayo: Ciutat @ Shoko [entradas]

Jueves 21 de mayo: Holy Fuck @ El Sol [entradas]

Jueves 21 de mayo: Lina de Sol @ Siroco [entradas]

Jueves 21 de mayo: NAZZZ + Guilherme Zapata @ Vesta [entradas]

Viernes 22 de mayo: mariagrep & Mundo Prestigio @ Sala B [entradas]

Viernes 22 de mayo: GYOZA @ Hangar 48 [entradas]

Viernes 22 de mayo: Salvana + fuzzphere @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 23 de mayo: BARIRI @ El Sol [entradas]

Sábado 23 de mayo: Paco te quiero @ Siroco [entradas]

Sábado 23 de mayo: Packaging + DeDeDeDe @ Hangar 48 [entradas]

Jueves 28 de mayo: ataquemos @ Clamores [entradas]

Jueves 28 de mayo: Ashleys + porfa @ Hangar 48 [entradas]

Jueves 28 de mayo: Penélope @ Vesta [entradas]

Jueves 28 de mayo: julia de arco + Comunión @ Sala B [entradas]

Viernes 29 de mayo: Jordi Ganchitos @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 29 de mayo: CURRO @ Sala B [entradas]

Jueves 4 de junio: Calequi y Las Panteras @ BUT [entradas]

Jueves 4 de junio: Boom Boom Kid @ El Sol [entradas]

Jueves 4 de junio: Inés de Lis @ Vesta [entradas]

Jueves 4 de junio: bicicleta @ Café La Palma [entradas]

Viernes 5 de junio: Bestia Bebé @ Sala Mon Live [entradas]

Viernes 5 de junio: Weak @ Siroco [entradas]

Viernes 5 de junio: Chancha Vía Circuito b2b El Búho + PANASOMA @ Shoko [entradas]

Viernes 5 de junio: Narco @ La Riviera [entradas]

Viernes 5 de junio: Estrogenuinas @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 6 de junio: Alberto & García @ Clamores [entradas]

Sábado 6 de junio: BASURA + Los Blody @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Jueves 11 de junio: La Fúmiga @ La Riviera [entradas]

Jueves 11 de junio: Kokoshca @ Copérnico [entradas]

Jueves 11 de junio: Buscabulla @ Sala Mon [entradas]

Jueves 11 de junio: Los Mejillones Tigre @ Hangar 48 [entradas]

Viernes 12 de junio: Tatsuya Yoshida x Risa Takeda @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 12 de junio: arrecí0 @ Clamores [entradas]

Viernes 12 de junio: Teo Planell @ El Sol [entradas]

Viernes 12 de junio: The Rapants @ Sala BUT [entradas]

Viernes 12 de junio: Orina @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 13 de junio: ORTIGA @ Sala BUT [entradas]

Sábado 13 de junio: Nadadora @ Copérnico [entradas]

Sábado 13 de junio: El Remolón & Brawlio + MIEL @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 13 de junio: Junio + Galgo Diamante + mi amigo mac @ Siroco [entradas]

Jueves 18 de junio: Palestinian Sound Archive @ Clamores [entradas]

Jueves 18 de junio: Juana Everett @ Sala Vesta [entradas]

Jueves 18 de junio: Zuaraz @ Sala Villanos [entradas]

Jueves 18 de junio: Garbí + Joaquín Fénix @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 19 de junio: Atención Tsunami + Elena Carat @ Sala B [entradas]

Viernes 19 de junio: Las Bajas Pasiones @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 19 de junio: Tatuaje + Santa Rita @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 19 de junio: Micah P. Hinson @ Copérnico [entradas]

Sábado 20 de junio: shego @ BUT [entradas]

Sábado 20 de junio: Marina Domínguez @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 20 de junio: Mohama Saz @ El Sol [entradas]