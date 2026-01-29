Lo último:
Sound Isidro
Noticia

Black Country, New Road, Holy Fuck o shego, entre las novedades de Sound Isidro

Redacción MZK

Se acerca la duodécima edición de Sound Isidro, que se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha, con más de 120 artistas programados a lo largo de algo más de setenta días, entre abril y junio, y repartidos en hasta dieciséis salas del circuito madrileño.

El ciclo, consolidado como una cita esencial del directo a nivel estatal, suma más de 50 nuevas incorporaciones a un cartel que ya contaba con dos avances previos de más de 60 nombres, en una programación diversa, extensa y transversal de la que te hemos ido dando cuenta.

Esta nueva tanda de confirmaciones amplía el alcance internacional y estilístico del festival, con nombres como Black Country, New Road, Holy Fuck, Buscabulla, boom boom kid o Palestinian Sound Archive, junto a referentes de la electrónica y la folktrónica latinoamericana como Chancha Vía Circuito b2b El Búho.

El cartel se completa con figuras clave del circuito nacional con artistas como Narco, La Fúmiga, Nadadora, shego, Arizona Baby o Atención Tsunam. Una nutrida representación del underground y una amplia nómina de artistas solistas, que recorren del cancionismo y el folk al pop urbano y la electrónica de autor.

sound isidro

Toma nota de los conciertos de Sound Isidro 2026

Jueves 9 de abril: Soziedad Alkohólika @ La Riviera [entradas]
Jueves 9 de abril: DJ Koco aka Shimokita @ Clamores [entradas]
Jueves 9 de abril: The Dharma Chain @ Siroco [entradas]
Viernes 10 de abril: De Ninghures @ Copérnico [entradas]
Viernes 10 de abril: Mourn @ Siroco [entradas]
Sábado 11 de abril: Familia Caamagno + The Homens @ Maravillas Club [entradas]
Sábado 11 de abril: La Rate Timide @ Contraclub [entradas]
Jueves 16 de abril: Pajaro Sunrise @ Sala Villanos [entradas]
Jueves 16 de abril: Baywaves @ El Sol [entradas]
Jueves 16 de abril: Carmesí @ Sala Vesta [entradas]
Jueves 16 de abril: Lucas Jesús @ Siroco [entradas]
Jueves 16 de abril: caracazador @ Clamores [entradas]
Viernes 17 de abril: Colectivo Da Silva @ Sala Mon Live [entradas]
Viernes 17 de abril: Erin Memento @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 17 de abril: Emilio José @ Hangar 48 [entradas]
Sábado 18 de abril: mori @ Copérnico [entradas]
Sábado 18 de abril: Larie @ Contraclub [entradas]
Jueves 23 de abril: Kiliki @ Maravillas Club [entradas]
Jueves 23 de abril: Señora Biónica @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 24 de abril: el diablo de shanghai @ El Sol [entradas]
Viernes 24 de abril: Lima Negra @ Hangar 48 [entradas]
Viernes 24 de abril: The Haunted Youth @ Sala Mon Live [entradas]
Viernes 24 de abril: Rachid B @ Contraclub [entradas]
Sábado 25 de abril: Frente Abierto @ Copérnico [entradas]
Sábado 25 de abril: nusar3000 @ Shoko [entradas]
Sábado 25 de abril: LA TXAMA @ Café La Palma [entradas]
Sábado 25 de abril: Bloodstein @ Clamores [entradas]
Sábado 25 de abril: Gara Durán @ El Sol [entradas]
Jueves 30 de abril: Choclock @ BUT [entradas]
Jueves 30 de abril: Mala Gestión @ La Riviera [entradas]
Miércoles 6 de mayo: Tigre Ulli @ Sala B [entradas]
Jueves 7 de mayo: Patricia Lint @ Maravillas Club [entradas]
Jueves 7 de mayo: .bd. + Sofía @ Clamores [entradas]
Jueves 7 de mayo: Pedro Ladroga @ Sala B [entradas]
Jueves 7 de mayo: Dyce @ Clamores [entradas]
Viernes 8 de mayo: Cervatana @ El Sol [entradas]
Viernes 8 de mayo: Ruiseñora @ Siroco [entradas]
Viernes 8 de mayo: Go Cactus @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 8 de mayo: Xènia @ Sala Vesta [entradas]
Sábado 9 de mayo: Pastora @ Sala Villanos [entradas]
Sábado 9 de mayo: TRONKAS! @ Maravillas Club [entradas]
Sábado 9 de mayo: Cecilio G @ Sala Mon [entradas]
Jueves 14 de mayo: Euskoprincess @ Sala B [entradas]
Jueves 14 de mayo: Lela Soto @ Sala Villanos [entradas]
Jueves 14 de mayo: 9Louro @ Vesta [entradas]
Jueves 14 de mayo: Arizona Baby @ El Sol [entradas]
Jueves 14 de mayo: Los Telepáticos @ Café La Palma [entradas]
Viernes 15 de mayo: Niños Luchando @ Maravillas Club [entradas]
Sábado 16 de mayo: Rapsusklei & Sharif @ Sala BUT [entradas]
Sábado 16 de mayo: FUET! @ Copérnico [entradas]
Sábado 16 de mayo: Marcelo Criminal @ Contraclub [entradas]
Jueves 21 de mayo: Fin del Mundo @ Copérnico [entradas]
Jueves 21 de mayo: Ciutat @ Shoko [entradas]
Jueves 21 de mayo: Holy Fuck @ El Sol [entradas]
Jueves 21 de mayo: Lina de Sol @ Siroco [entradas]
Jueves 21 de mayo: NAZZZ + Guilherme Zapata @ Vesta [entradas]
Viernes 22 de mayo: mariagrep & Mundo Prestigio @ Sala B [entradas]
Viernes 22 de mayo: GYOZA @ Hangar 48 [entradas]
Viernes 22 de mayo: Salvana + fuzzphere @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Sábado 23 de mayo: BARIRI @ El Sol [entradas]
Sábado 23 de mayo: Paco te quiero @ Siroco [entradas]
Sábado 23 de mayo: Packaging + DeDeDeDe @ Hangar 48 [entradas]
Jueves 28 de mayo: ataquemos @ Clamores [entradas]
Jueves 28 de mayo: Ashleys + porfa @ Hangar 48 [entradas]
Jueves 28 de mayo: Penélope @ Vesta [entradas]
Jueves 28 de mayo: julia de arco + Comunión @ Sala B [entradas]
Viernes 29 de mayo: Jordi Ganchitos @ Maravillas Club [entradas]
Viernes 29 de mayo: CURRO @ Sala B [entradas]
Jueves 4 de junio: Calequi y Las Panteras @ BUT [entradas]
Jueves 4 de junio: Boom Boom Kid @ El Sol [entradas]
Jueves 4 de junio: Inés de Lis @ Vesta [entradas]
Jueves 4 de junio: bicicleta @ Café La Palma [entradas]
Viernes 5 de junio: Bestia Bebé @ Sala Mon Live [entradas]
Viernes 5 de junio: Weak @ Siroco [entradas]
Viernes 5 de junio: Chancha Vía Circuito b2b El Búho + PANASOMA @ Shoko [entradas]
Viernes 5 de junio: Narco @ La Riviera [entradas]
Viernes 5 de junio: Estrogenuinas @ Maravillas Club [entradas]
Sábado 6 de junio: Alberto & García @ Clamores [entradas]
Sábado 6 de junio: BASURA + Los Blody @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Jueves 11 de junio: La Fúmiga @ La Riviera [entradas]
Jueves 11 de junio: Kokoshca @ Copérnico [entradas]
Jueves 11 de junio: Buscabulla @ Sala Mon [entradas]
Jueves 11 de junio: Los Mejillones Tigre @ Hangar 48 [entradas]
Viernes 12 de junio: Tatsuya Yoshida x Risa Takeda @ Maravillas Club [entradas]
Viernes 12 de junio: arrecí0 @ Clamores [entradas]
Viernes 12 de junio: Teo Planell @ El Sol [entradas]
Viernes 12 de junio: The Rapants @ Sala BUT [entradas]
Viernes 12 de junio: Orina @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Sábado 13 de junio: ORTIGA @ Sala BUT [entradas]
Sábado 13 de junio: Nadadora @ Copérnico [entradas]
Sábado 13 de junio: El Remolón & Brawlio + MIEL @ Maravillas Club [entradas]
Sábado 13 de junio: Junio + Galgo Diamante + mi amigo mac @ Siroco [entradas]
Jueves 18 de junio: Palestinian Sound Archive @ Clamores [entradas]
Jueves 18 de junio: Juana Everett @ Sala Vesta [entradas]
Jueves 18 de junio: Zuaraz @ Sala Villanos [entradas]
Jueves 18 de junio: Garbí + Joaquín Fénix @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 19 de junio: Atención Tsunami + Elena Carat @ Sala B [entradas]
Viernes 19 de junio: Las Bajas Pasiones @ Maravillas Club [entradas]
Viernes 19 de junio: Tatuaje + Santa Rita @ Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 19 de junio: Micah P. Hinson @ Copérnico [entradas]
Sábado 20 de junio: shego @ BUT [entradas]
Sábado 20 de junio: Marina Domínguez @ Maravillas Club [entradas]
Sábado 20 de junio: Mohama Saz @ El Sol [entradas]

