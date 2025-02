Sound Isidro sigue completando su cartel con 60 nuevos artistas

Sound Isidro vuelve a la capital en la que será su 11ª edición que tendrá lugar entre los meses de abril y junio de 2025, copando prácticamente todas las salas de conciertos del circuito madrileño.

El festival ha dado a conocer 60 nuevos artistas que completan los 50 primeros previamente anunciados. Entre las novedades destacan Luck Ra, Villagers, Alan Sparhawk, Manolo Kabezabolo, Matt Elliott, Anni B. Sweet, Françoiz Breut o Los Pericos, entre muchos otros.

Como decimos, estos se suman a la primera tanda de nombres que llegó el pasado mes de diciembre, entre quienes se encontraban: de Los Punsetes, Osees, Jarfaiter, Israel B, PUP, Joe Crepúsculo, Leo Rizzi, Vera Fauna, Vic Mirallas, The Murder Capital, John Pollon, Ultralágrima, El Búho, Bon Calso, El Nido, Yawners, Skegss, Delafé y las flores azules, Figa Flawas, Baywaves, Roy Borland, LaBlackie, Ghouljaboy, Nap Eyes o Pablo Und Destruktion, entre otros.

Toma nota de los primeros conciertos de Sound Isidro 2025

Jueves 3 de abril: Israel B @ La Riviera [entradas]

Jueves 3 de abril: Bon Calso @ Sala BUT [entradas]

Jueves 3 de abril: Vera Fauna @ Copérnico [entradas]

Jueves 3 de abril: Myriam Gendron @ Maravillas [entradas]

Viernes 4 de abril: Eva Sola @ El Sol [entradas]

Viernes 4 de abril: Holy Youth @ El Sótano [entradas]

Viernes 4 de abril: ANADIE @ Sala Clamores [entradas]

Viernes 4 de abril: La Pucci @ Café La Palma [entradas]

Sábado 5 de abril: Roy Borland @ Sala Clamores [entradas]

Sábado 5 de abril: Françoiz Breut @ Maravillas [entradas]

Martes 8 de abril: J. Robbins @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Jueves 10 de abril: Yawners @ El Sol [entradas]

Jueves 10 de abril: YADAM @ El Juglar [entradas]

Jueves 10 de abril: L.A. @ Shoko [entradas]

Viernes 11 de abril: La Ludwig Band @ Sala Clamores [entradas]

Viernes 11 de abril: Olaia Inziarte @ Cadavra [entradas]

Viernes 11 de abril: El Gavira + Toldos Verdes @ Sala Copérnico [entradas]

Sábado 12 de abril: Salvar Doñana @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Jueves 24 de abril: Figa Flawas @ BUT [entradas]

Jueves 24 de abril: MELIFLUO @ El Sol [entradas]

Jueves 24 de abril: restinga + mateo @ Siroco [entradas]

Jueves 24 de abril: Shanghai Baby @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 25 de abril: el nido @ El Sol [entradas]

Viernes 25 de abril: Chicharrón + Alarido @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 25 de abril: Delafé y las flores azules @ Shoko [entradas]

Viernes 25 de abril: Confeti de Odio @ Sala B [entradas]

Sábado 26 de abril: el momento incómodo + julia amor @ Café La Palma [entradas]

Sábado 26 de abril: Los Punsetes @ La Riviera [entradas]

Sábado 26 de abril: Wild Honey + Bart Davenport @ Maravillas [entradas]

Viernes 2 de mayo: The Murder Capital @ Copérnico [entradas]

Domingo 4 de mayo: Matt Elliott @ El Sol [entradas]

Miércoles 7 de mayo: Luck Ra @ La Riviera [entradas]

Jueves 8 de mayo: Carolina Donati @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 8 de mayo: Svetlana @ El Sol [entradas]

Jueves 8 de mayo: l0rna @ Clamores [entradas]

Jueves 8 de mayo: BOYE @ Cadavra [entradas]

Viernes 9 de mayo: Boyanka Kostova @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 9 de mayo: CURRO @ Clamores [entradas]

Viernes 9 de mayo: SUGUS @ El Sol [entradas]

Viernes 9 de mayo: Los Pericos @ Sala BUT [entradas]

Sábado 10 de mayo: Suave @ El Sótano [entradas]

Sábado 10 de mayo: mariagrep @ Café La Palma [entradas]

Jueves 15 de mayo: Ven’nus @ Siroco [entradas]

Jueves 15 de mayo: Srta. Trueno Negro + Sistema Nervioso @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 16 de mayo: LaBlackie @ Sala Clamores [entradas]

Viernes 16 de mayo: Skeggs @ The Bassement [entradas]

Viernes 16 de mayo: Villagers @ Shoko [entradas]

Viernes 16 de mayo: Fresquito y Mango @ El Sol [entradas]

Viernes 16 de mayo: Erin Memento @ Siroco [entradas]

Sábado 17 de mayo: EZEZEZ + el diablo de shanghai @ El Sol [entradas]

Sábado 17 de mayo: Llevólu’l Sumiciu + Ferla Megía @ El Sótano [entradas]

Sábado 17 de mayo: Ultralágrima @ Copérnico [entradas]

Sábado 17 de mayo: Anni B. Sweet @ Sala BUT [entradas]

Miércoles 21 de mayo: BARGO @ El Juglar [entradas]

Jueves 22 de mayo: Jarfaiter @ La Riviera [entradas]

Jueves 22 de mayo: Belén Natalí + Carmen y María @ Maravillas [entradas]

Jueves 22 de mayo: Los Chivatos + from @ Sala Copérnico [entradas]

Jueves 22 de mayo: Mala Gestión @ Sala Clamores [entradas]

Viernes 23 de mayo: Pablo Und Destruktion @ Copérnico [entradas]

Sábado 24 de mayo: Joe Crepúsculo @ Sala BUT [entradas]

Sábado 24 de mayo: El Culto Casero @ Café La Palma [entradas]

Sábado 24 de mayo: Azuleja @ Sala B [entradas]

Sábado 24 de mayo: El Chivi @ Contraclub [entradas]

Sábado 24 de mayo: Marina y Su Melao @ El Intruso [entradas]

Domingo 25 de mayo: Osees @ La Riviera [entradas]

Sábado 31 de mayo: Nap Eyes @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 5 de junio: Yeli Yeli @ Café La Palma [entradas]

Jueves 5 de junio: Naked Family & friends performing «Blood On gthe Tracks» @ El Sol [entradas]

Jueves 5 de junio: Prison Affair @ Sala Copérnico [entradas]

Jueves 5 de junio: Cabiria @ El Sótano [entradas]

Jueves 5 de junio: Isla Mujeres @ Sala Vesta [entradas]

Viernes 6 de junio: John Pollõn @ Sala BUT [entradas]

Viernes 6 de junio: Manolo Kabezabolo @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 6 de junio: Niña Coyote eta Chico Tornado @ El Sol [entradas]

Viernes 6 de junio: Nuevo Fichaje @ Café La Palma [entradas]

Sábado 7 de junio: John Pollõn + Lottie @ Sala BUT [SOLD OUT]

Sábado 7 de junio: GUADA @ Sala Siroco [entradas]

Sábado 7 de junio: Jordi Ganchitos @ Sala Clamores [entradas]

Sábado 7 de junio: Lucy Morry @ Cadavra [entradas]

Lunes 9 de junio: Alan Sparhawk @ El Sol [entradas]

Miércoles 11 de junio: Baywaves @ El Sol [entradas]

Jueves 12 de junio: Gia Fu @ Sala Clamores [entradas]

Jueves 12 de junio: Leo Rizzi @ Sala BUT [entradas]

Jueves 12 de junio: Raúl Querido @ El Juglar [entradas]

Jueves 12 de junio: Las Bajas Pasiones @ Maravillas Cub [entradas]

Viernes 13 de junio: HEAL @ Sala Siroco [entradas]

Viernes 13 de junio: CLUB @ Café La Palma [entradas]

Viernes 13 de junio: Space Surimi @ El Sol [entradas]

Sábado 14 de junio: Vic Mirallas @ Copérnico [entradas]

Sábado 14 de junio: Morreo + Raya Diplomática @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 14 de junio: Rumbo Tumba @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 19 de junio: BARIRI @ Sala Siroco [entradas]

Jueves 19 de junio: Estrella Fugaz + La Estrella de David @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 20 de junio: Ghouljaboy @ The Bassement Club [entradas]

Viernes 20 de junio: joseluis @ El Sol [entradas]

Viernes 20 de junio: Casero @ Cadavra [entradas]

Viernes 20 de junio: Gregotechno @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 21 de junio: El Búho @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 21 de junio: cosas bien cosas mal @ Contraclub [entradas]

Sábado 21 de junio: Paco Te Quiero + La 126 + irenexdios @ Wurlitzer Ballroom [entradas]