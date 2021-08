Sufjan Stevens y Angelo De Augustine lanzan dos temas

Sufjan Stevens anuncia disco colaborativo junto a Angelo De Augustine, A Beginner’s Mind, que se publicará el próximo 24 de septiembre en Asthmatic Kitty Records/Popstock! Un trabajo que comenzó a fraguarse cuando los dos músicos y algunos compañeros del sello de Asthmatic Kitty se mudaron a la cabaña de un amigo en el norte de New York como forma de retiro sabático para centrarse en la composición.

Tras Convocations en respuesta a (y como homenaje a) la vida y muerte de su padre biológico, quien murió en septiembre del año pasado, dos días después del lanzamiento de The Ascension (2020), editado en otoño, llega A Beginner’s Mind un disco con 14 canciones basadas (esencialmente) en películas conocidas.

Sufjan Stevens y Angelo De Augustine estrenan dos nuevas canciones. “Back To Oz” (inspirada en la película de 1985 Return To Oz) se estrena junto a un videoclip dirigido por Alex Horan de Straight To Tell y animado por Clara Murray y “Fictional California” (inspirado en Bring It On Again) también disponible.

Escucha “Back To Oz” y “Fictional California” de Sufjan Stevens y Angelo De Augustine