Summer Spree – Nuevos Pasos De Baile (Club Lento Music)

“Yo hice Summer Spree con la intención de olvidar todo lo que había aprendido antes. O mejor dicho, con la intención de que no se me notara la intención de que no se me notara todo lo que había aprendido. Vengo del embrollo de tocar en bandas, y ahora hago música de cámara, en tanto en cuanto la produzco en mi habitación”

Toda una declaración de intenciones de un Álvaro Tarik que decidió un día hacer tabula rasa y empezar de nuevo con un proyecto que ensalza las posibilidades ¿ilimitadas? del sonido a través de las diferentes modulaciones y texturas que permite un estudio casero con cacharrería digital.

Álvaro es como si Haruomi Osono nos cantara en plan crooner descreído desde un planeta lejano. Lo hace creando endiablados bucles de sonido que suenan oníricos y fantasmales, y de esta manera fuera recorriendo una peculiar historia de la música popular en un mundo paralelo al nuestro. Llegados a este punto cabe decir que su estética se acerca al ethos del pop retrofuturista que encarnan géneros como el waporwave, o la estética hauntológica en la que r(e)pensamos espacios imaginarios a través de la interactuación entre el sonido y nuestra mente en terrenos de lo inconsciente. Toda una experiencia artificial, y a la vez repleta de señales mediadoras con la realidad que nos acerca a sus signos de identidad.

Nuevos Pasos De Baile (Club Lento Music, 2020) es punk (en ideales y creencias) en tiempos en los que este concepto de ha desvirtuado ya que el mercado dicta los parámetros de los que es CALIDAD (nos adentramos en terrenos pantanosos, porque como diría Alberto Santamaría en su libro Paradojas de lo Cool, “Calidad es productividad, pero no solo eso, productividad a la situación dada”, así que mejor lo dejamos para otro debate). Y si el concepto de calidad es un terrible virus que homogeneiza y jerarquiza el gusto como moneda de cambio, Summer Spree se revela como un antídoto en tiempos en los que el entretenimiento se disfraza de Arte.

Vayamos al disco que tiene mucha tela que cortar. Arranca con ecos a liturgia sideral en la preciosa y torrencial “No Dejes Que El Destino Te Arrastre”, en la que se encapsula todo ese entramado ético y estético de arte de combate, de arte en los márgenes.

“Carmen” es una pieza de electropop melancólico con unos sintes describiendo líneas sinuosas, mientras que en “Lo Mas Difícil Es Dormir” marca su magisterio en el power pop esta vez de orografías fantasmáticas.

“Carreteras Secundarias” es ambrosia para mis oídos maltratados por tanto músico de balcón. Jeff Lynne, deberías versionarla, piénsalo; y la herencia Pet Shop Boys renace en los contornos difuminados de “Todo El Camino Hasta Bahía Rosa”, con esa preciosa letra que esculpe un marco narrativo de oníricos reflejos de neón, viajes por soleadas autopistas cercadas por palmeras, y veranos en donde se baila hasta la puesta del sol. Este disco es como esos rayos de sol matutinos cuyo reflejo se cuela por las cortinas de mi habitación, me dan calor, y me acompañan en estos días de encierro en los que nos dimos cuenta de que no somos nada.

Escucha Summer Spree – Nuevos Pasos De Baile