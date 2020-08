Te presentamos el Cuaderno de Bitácora de 3spada

3spada es el nombre que ha escogido para su lanzamiento en solitario el bajista murciano Paco Espada. Se trata de un proyecto de estudio que el autor ha puesto en marcha con la intención de expresarse libremente sin la necesidad de centrarse en un estilo concreto. Su primer trabajo vio la luz a principios de este presente año, y responde al nombre de Cuaderno de Bitácora. Grabado en Cieza (Murcia), Madrid, Valencia, Burdeos y Berlín entre marzo y mayo del 2019, ha sido mezclado y masterizado por Johnny Blood. La producción ha estado a cargo del propio Paco 3spada, mientras que Nacho Muñoz es el responsable de todo lo relacionado con el artwork. A pesar de tratarse de un proyecto en solitario, en este debut de 3spada han participado multitud de músicos invitados: Iván López, Ingrid Mathieu, David Cano, Carlos Mansa, José Javier Molina, Johnny Blood, Antonio Pumuki, Abel Tudela y Pedro Vázquez.

El resultado es un disco difícil de describir: su autor lo define como “un viaje por diferentes atmósferas, estilos, sonidos y ambientes”. Desde luego este Cuaderno de Bitácora, de explícito nombre, suena a eso, a viaje arriesgado que atraviesa terrenos de todo tipo, haciendo frente a los elementos y sin dejarse encasillar en su sonido determinado. Si algo caracteriza a este primer álbum de 3spada es el riesgo, la aventura, la emoción de lanzarse al vacío sin red y la experimentación. Todo ello podría hacer pensar que estamos ante una especie de experimento vanguardista y cacofónico, pero no es así para nada. Las canciones, aunque en algunas ocasiones no respondan a las estructuras habituales y algunas de ellas combinen sonidos mediterráneos con otros cercanos al free jazz, contienen elementos melódicos y armónicos exquisitos, aunque combinados de extrañas formas. Las voces, distintas, llamativas y en algunos casos – el álbum incluye varios temas instrumentales – ausentes, juegan un papel importante en ese viaje relámpago que huye de etiquetas. En Cuaderno de Bitácora cabe casi todo, desde una especie de folk progresivo hermanado con el post rock o el dream pop hasta el jazz o el hard rock, y no cabe más porque solo incluye ocho canciones.

Puedes lanzarte a compartir la aventura de 3spada y escuchar su Cuaderno de Bitácora en su página de Bandcamp.