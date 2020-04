Te presentamos a Ghost Number y su folk festivo

Ghost Number es un grupo donostiarra formado por Jon Ander Burgos (trompeta), Iñigo Manterola “Pellejo” (batería / percusión), Arantza Molina (violín), David Pisabarro “413” (banjo, voz), Ander Solabarrieta (guitarra), Nacho Fombuena “McArthur” (contrabajo), Lidia Insausti (corista) y Karmen Salazar (corista). En 2017 debutaron con un álbum llamado From Dawn To Dusk, en el que ofrecían una interesante mezcla de folklore europeo con sonidos afrocubanos. Gracias a aquel primer disco dieron más de sesenta conciertos por toda la península y tocaron en festivales como Heineken Jazzaldia, Etnosur, Hondarribia Blues Festival o Cazorla Blues Festival, entre muchos otros. Además llegaron a ganar el premio Pop Eye 2018 a mejor artista emergente nacional y abrieron para bandas de la talla de Fairport Convention, Alpha Blondy, Deke Dickerson & The Straitjackets o C.W. Stoneking.

El pasado otoño Ghost Number publicaron su segundo álbum, Dirt & Other Spells. Un álbum en el que aumentan la dosis de influencias latinas y africanas y nos llevan a las frondosas selvas del trópico entre cultos a dioses olvidados, rituales de magia negra, necromancia, bacanales y desenfreno. Con un sonido más crudo, el disco fue grabado a caballo entre los estudios Lezoti de Oiartzun (Gorka Urra) y los estudios 413 en Donosti. Mezclados y producidos por el propio 413 y masterizados en Doctor Mastering Estudios por Estanislao Elorza. Por si fuera poco, nos encontramos en uno de los temas con la flamante colaboración de J.D. Wilkes a la voz principal (Legendary Shack Shakers, The Dirt Daubers).

Dirt & Other Spells by Ghost Number

Recientemente, en estos días de aislamiento, Ghost Number han compuesto y lanzado un EP llamado precisamente Isolation Songs, grabado de forma casera mediante un móvil y solo con la voz y el banjo de David. Lógicamente, con un sonido muy crudo y casero que nos transporta a la música country de los Apalaches de hace alrededor de un siglo.

Isolation Songs by Ghost Number

Puedes seguir a Ghost Number en su página de Facebook.

Página oficial de la banda.