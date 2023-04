The Cat Empire estrenan una nueva canción

El grupo australiano The Cat Empire, que recientemente estuvo de gira por nuestro país, tiene un nuevo sencillo. La canción se titula «Thunder Rumbles», llega en forma de una tormenta explosiva de melodía, metales y percusión, y es el primer adelanto de su próximo disco cuyo lanzamiento está previsto para este 2023.

Con este nuevo sencillo The Cat Empire inauguran una nueva etapa para la banda. A los miembros tradicionales de la misma, Felix Riebl y Ollie McGill, se unen ahora un colectivo de músicos con lo que continuarán explorando nuevos estilos y celebrando la fusión de sonidos internacionales con la música local. Esas caras nuevas incluyen a Grace Barbe, de las Islas Seychelles (bajo y voz), el cubano Lázaro Numa, que se une a los veteranos de los metales Ross Irwin y Kieran Conrau en Empire Horns, y finalmente a la percusionista Neda Rahmani, una querida amiga de The Cat Empire cuyo amor por el lenguaje y la comunidad la ha conectado con las culturas de percusión afrobrasileña en Australia y en todo el mundo.

Sobre este single, Félix dice: “Tiene todos los elementos (y algo más…) de una canción clásica de The Cat Empire. Un sousafón al estilo de Nueva Orleans lo inicia, se dirige a un estadio latino en el medio y luego sigue volando desde allí. Es potente en cuanto a metales (interpretados por The Horns of Leroy) y batería. La letra es más o menos una celebración”.

A continuación puedes escuchar «Thunder rumbles», lo nuevo de The Cat Empire.