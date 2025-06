The Chameleons nos visitan y anuncian su primer disco en 24 años

Después de publicar dos EPs en 2024 como regreso en toda regla, The Chameleons anuncian el que será su primer disco oficial en 24 años, o lo que es lo mismo, el sucesor de ese Why Call it Anything? de 2001.

Programado para su lanzamiento el 12 de septiembre con Metropolis Records, Arctic Moon llega presentado por su líder Mark Burgess: «Hay una evidente madurez en la composición de este disco, y cualquiera que conozca nuestro trabajo anterior sabrá que este es un paso adelante positivo. Si bien estamos orgullosos del legado de la banda, realmente queríamos crear algo nuevo, conservando esa profundidad e imaginación que nos caracteriza. ¡Creemos que lo hemos logrado y hemos presentado un disco muy potente!».

La banda girará antes y después de su publicación, con fechas en España y Portugal entre el 6 y el 19 de junio, seguidas de una actuación en el festival Forever Now en Milton Keynes el 22, antes de regresar a Estados Unidos para ser cabezas de cartel, además de una docena de conciertos con The Psychedelic Furs a partir del 26.

Históricos del post-punk surgido en Inglaterra a principios de los 80, The Chamelons han inspirado a cientos de bandas como The Verve, Oasis, Interpol, The Killers, Editors y White Lies, creando un legado que se extiende mucho más allá de sus cuatro álbumes de estudio hasta la fecha. Desde su aclamado debut Script of the Bridge (1983) a obras como What Does Anything Mean? Basically! (1984), Strange Times (1986).

“Veo demasiados ecos de la década de 1930 en lo que está sucediendo en el mundo, lo cual considero extremadamente peligroso tanto para el país que elegí para vivir como para el mundo occidental en general”, dice el vocalista y bajista Mark Burgess al hablar sobre el nuevo sencillo de su banda, “Saviours Are A Dangerous Thing”.

Toma nota de las fechas de The Chameleons en España:

Miércoles 11 de junio – Sala Zero – Tarragona Entradas

Jueves 12 de junio – Sala Wolf – Barcelona Entradas

Viernes 13 de junio – 16 Toneladas – Valencia Entradas

Domingo 15 de junio – Sala Mon – Madrid Entradas

Lunes 16 de junio – Sala X – Sevilla Entradas