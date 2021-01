The Coral lanzarán nuevo disco en abril

The Coral tienen a punto su nuevo trabajo, continuación de Move Through the Dawn (2018), un disco doble que llegará la próxima primavera (30 de abril) con el título de Coral Island.

La banda de Liverpool comenta que su doble álbum tiene dos caras, una que puede calificarse como “la banda sonora de las bulliciosas ciudades costeras en el verano” y otra que se sumerge “en las vidas solitarias de los personajes que habitan la isla durante el frío invierno”.

The Coral adelantan su nuevo trabajo con la oscura “Faceless Angel”, que viene acompañada por un vídeo a cargo de Edwin Burdis, quien trabajó con Arctic Monkeys en “Four Stars Out Of Five” de su álbum Tranquility Base Hotel & Casino.

“Mi hermano lo conoció en un concierto de Arctic Monkeys y simplemente me puso en contacto con él para hacer un video, así que le hablé de ‘Coral Island’”, dijo James Skelly líder de la banda. “Empecé a enviarle muchas de las fotos de estos libros que tenía sobre el circo. Luego dijo que podía construir una enorme isla de coral real y lo hizo. Supervisó completamente el aspecto visual”.