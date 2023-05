The Coral están de vuelta, escucha ‘Wild bird’

The Coral anuncian un nuevo álbum que será publicado a partir del próximo 8 de septiembre a través de Run The Records / Virgin. La banda de Liverpool vuelve tras su doble álbum Coral Island editado hace dos años.

El undécimo disco del grupo británico se llamará Sea of mirrors y ha sido definido por ellos como una «banda sonora surrealista de spaghetti western italiano». Según comenta James Skelly: «Una vez que el concepto del álbum estuvo claro, nos imaginamos el tema musical de un western italiano dirigido por Fellini con un guion escrito por Richard Yates. Somos nosotros preguntándonos: ¿Qué hubiera pasado si Lee Hazlewood hubiera producido una canción de Gene Pitney escrita por Townes Van Zandt?».

El resultado puede apreciarse en el primer adelanto que conocemos, una «Wild Bird» que llega acompañada de un vídeo dirigido por James Slater.

Escucha ‘Wild bird’ de The Coral

Estas serán las canciones de ‘Sea Of Mirrors’ de The Coral

1. The actor and the cardboard cowboy

2. Cycles of the seasons

3. Faraway worlds

4. Wild bird

5. North wind

6. Eleanor

7. Sea of mirrors

8. That’s where she belongs

9. The way you are

10 .Dream diver

11. Child of the moon

12. Almeria

13. Oceans apart