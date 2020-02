The Horrors, Amaia, Anna Calvi, Nadia Rose y más, se suman a Tomavistas

A punto de cerrar el cartel de su sexta edición, Tomavistas lanza una nueva y sorprendente tanda de confirmaciones: The Horrors, Amaia, Anna Calvi, Nadia Rose, Bigott, Jessy Lanza, Pantocrator y Chloral.

Un anuncio con el que el festival madrileño demuestra una vez más su don para englobar diferentes géneros en un cartel distinto y atrevido, con hueco para todo tipo de artistas del panorama nacional e internacional que se darán cita el fin de semana del 21 al 23 de mayo, en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid.

The Horrors harán un repaso a Primary Colours por su décimo aniversario. Un álbum nutrido de temas directos, rabiosos y eminentemente siniestros como “Three Decades”, junto a otros más expansivos coqueteando con la psicodelia como es su celebradísimo “See Within a See”. Amaia tiene recorrido, buenas canciones y mantiene su independencia intacta, y volverá a defender las canciones de su debut, Pero No Pasa Nada. Por su parte Anna Calvi estará presentando Hunted, álbum que contiene siete canciones de su álbum Hunter, reinterpretadas con colaboradores como Joe Tablot (IDLES), Julia Holter , Courtney Barnett y Charlotte Gainsbourg. Junto a ellos, se suman Nadia Rose, Bigott, Jessy Lanza, Pantocrator y Chloral.

El cartel de Tomavistas queda así configurado por días:

Jueves 21: Amaia, Dorian, El Columpio Asesino, Las Ligas Menores, Blanco Palamera.

Viernes 22: Jarvis Cocker presents JARV IS…, of Montreal, Anna Calvi, León Benavente, Allah-Las, Rolling Blackouts Coastal Fever, Maika Makovski, Austra, Mikal Cronin, Mujeres, Jessy Lanza, Bigott, Chaqueta de Chándal, Side Chick.

Sábado 23: Suede, The Horrors (10 años de ‘Primary Colours’), Novedades Carminha, Boy Pablo, Los Punsetes, Cate Le Bon, Nadia Rose, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Airbag, Biznaga, Sen Senra, Mourn, Le Parody, Axolotes Mexicanos, Pantocrator, Chloral, y muchos más.

Las entradas de día a precio promocional (33€ más gastos) están ya a punto de agotarse; los abonos de tres días están a la venta por 100€ más gastos y los de dos días se pueden comprar desde 75€ más gastos en la web de Tomavistas.