The Mars Volta

The Mars Volta publicarán disco en directo en septiembre

The Mars Volta han anunciado Lucro Sucio; Unfinished Business, su primer álbum oficial en directo desde Scabdates (2005).

El disco se publicará en formato digital el 4 de septiembre y en ediciones físicas —CD Digipak y doble vinilo rojo— el 16 de octubre.

El proyecto comenzó con una enigmática cuenta atrás en la web oficial de The Mars Volta, que desveló un mecanismo interactivo de votación que permitía a los fans elegir qué actuaciones en directo formarían parte del álbum. Cada tema estaba representado por un símbolo críptico correspondiente a la ciudad en la que se grabó la actuación durante la aclamada gira de otoño de 2025.

Este nuevo álbum en directo documenta con precisión cómo el nuevo material fue evolucionando sobre el escenario, al tiempo que pone de relieve la reconocida intensidad en vivo de la banda, su espíritu improvisador y su enfoque de la interpretación en constante expansion.

Como adelanto, la banda ya ha compartido el tema «Cue the Sun / Alba Del Orate».

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