The Mars Volta tendrán nuevo disco en abril, Lucro Sucio; Los Ojos Del Vacio, como por fin se ha confirmado tras semanas de especulaciones.

La banda de los ex At the Drive-In Cedric Bixler-Zavala y el guitarrista Omar Rodríguez-López volvían a la vida en 2022 con un disco homónimo y en 2023 lanzaban su versión alternativa en clave acústica, Que Dios Te Maldiga Mi Corazón.

La venerada institución del rock progresivo de El Paso, Texas, vuelve por tanto el próximo 11 de abril con Lucro Sucio; Los Ojos Del Vacio que se publicará a través de Clouds Hill Recordings, un trabajo del que han ido mostrando algunas de las canciones en directo en su reciente gira acompañando a Deftones.

El vocalista Cedric Bixler-Zavala confirmó la existencia del nuevo álbum a través de sus Historias de Instagram esta semana, compartiendo un enlace de preorder». Ningún otro anuncio de la banda, ni en redes sociales ni en comunicados de prensa, ha mencionado el disco, aunque ya está disponible para preordenar a través de algunas tiendas online.

Estas serán las canciones de ‘Lucro Sucio; Los Ojos Del Vacio’ de The Mars Volta

1 «Fin»

2 «Reina tormenta»

3 «Enlazan las tinieblas»

4 «Mictlán»

5 «Nefilibata»

6 «Cue the sun»

7 «Alba del orate»

8 «Voice in my knives»

9 «Poseedora de mi sombra»

10 «Celaje»

11 «Vocífero»

12 «Mito de los trece cielos»

13 «Un disparo al vacío»

14 «Detrás de la puerta dorada»

15 «Maullidos»

16 «Morgana»

17 «Cue the sun (reprise)»

18 «Lucro sucio»