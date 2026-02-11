The Pains Of Being Pure At Heart anuncian nueve conciertos para este verano

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Pains Of Being Pure At Heart regresarán a España a finales de junio y principios de julio con una nueva gira por nada menos que nueve ciudades que volverá a poner en circulación su celebrado repertorio de noise-pop.

En su anterior visita, celebrada en febrero y marzo del pasado año para conmemorar el 15º aniversario de su debut, colgaron el cartel de entradas agotadas en siete de los diez conciertos programados, confirmando la vigencia de su propuesta entre el público español, como bien nos confesó el propio Kip Berman en la entrevista que mantuvimos.

Formados en 2007 por Berman junto a Alex Naidus y Peggy Wang, el grupo convirtió su devoción por el indie y el noise-pop (de The Jesus And Mary Chain y My Bloody Valentine a The Smiths) en un cancionero de melodías románticas, guitarras saturadas y una sensibilidad marcadamente juvenil. Tras despegar en MySpace y con su debut homónimo (2009), consolidaron su proyección con Belong (2011), que los llevó a los rankings internacionales y a giras de alto perfil como el SXSW. Después llegarían cambios de formación y discos como Days Of Abandon (2014) y The Echo Of Pleasure (2017), hasta su disolución en 2019. En agosto de 2024 anunciaron su regreso con la formación original, algo que no ocurría desde la gira de “Belong”, reactivando así uno de los nombres clave de la pasada década.

Toma nota de las fechas de The Pains Of Being Pure At Heart

26 Jun 2026 · TARRAGONA · Sala Zero – Entradas

27 Jun 2026 · VALÈNCIA · Sala Moon – Entradas

28 Jun 2026 · MÁLAGA · Teatro Cervantes – Entradas

29 Jun 2026 · SEVILLA · Malandar Music Club – Entradas

30 Jun 2026 · GRANADA · Planta Baja – Entradas

01 Jul 2026 · MADRID · Lula Club – Entradas

02 Jul 2026 · ZARAGOZA · La Lata de Bombillas – Entradas

03 Jul 2026 · MURCIA · Sala REM – Entradas

04 Jul 2026 · TERRASSA · Espai Vapor – Gratuito