The Who lanza una serie de actuaciones exclusivas en Youtube

The Who lanza “Join Together @ Home” una serie de actuaciones especiales disponibles mundialmente en exclusiva en Youtube. Disponible digitalmente por primera vez, esta serie semanal de seis episodios contará con algunas de las actuaciones más memorables de la banda, incluyendo imágenes nunca vistas antes

Esta increíble serie de actuaciones en vivo llamada “Join Together @ Home” puede disfrutarse en su canal oficial de Youtube .

“Join Together @ Home” está asociado con The Who y Eagle Rock Entertainment y se transmitirá exclusivamente en YouTube. “Join Together @ Home” es de visualización gratuita, pero anima a los fans a donar a los cobeneficiarios Teenage Cancer Trust y Teen Cancer America, directamente a través del enlace proporcionado en la página de YouTube.

Como patrocinador de ambas organizaciones benéficas, Roger Daltrey, junto con su socio Pete Townshend, ha conseguido la conciencia y los fondos necesarios para apoyar a los jóvenes con cáncer, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Ha sido la fuerza impulsora detrás de los icónicos programas de los shows de comedia y música de Teenage Cancer Trust, que se llevan a cabo en el Royal Albert Hall durante los últimos 20 años.

Teenage Cancer Trust siempre ha tenido un apoyo increíble de la industria de la música y depende de las donaciones, pero debido al Coronavirus, se canceló la actividad esencial de generación de ingresos, así como los espectáculos de Royal Albert Hall. Se estima que los ingresos caerán hasta mitad este año; la organización benéfica necesita recaudar 5 millones de libras esterlinas para mantener los servicios de primera línea, por lo que eventos como “Join Together @ Home” son más importantes que nunca.

Como nos hemos enfrentado al inconveniente del aislamiento en los últimos meses, piense en los muchos pacientes adolescentes con cáncer que están luchando por sus vidas. Siga las pautas locales, manténgase seguro, relájese y mire a The Who, y haga una de las cosas más importantes que puede hacer hoy, donar para ayudar a los adolescentes que enfrentan el cáncer.

La serie ya ha comenzado y estará disponible con un nuevo episodio cada sábado Dónde: En exclusiva en su canal oficial de YouTube