Trent Reznor & Atticus Ross ganan el Oscar por ‘Soul’

Sigue la exitosa carrera como compositores de bandas sonoras de Trent Reznor & Atticus Ross.

La pasada madrugada se ha celebrado la 93ª edición de los Oscar, una gala ha discurrido a lo largo de distintos escenarios y la alfombra roja no ha tenido nada que ver con la de otros años a consecuencia del COVID-19. Los dos integrantes de Nine Inch Nails han sido premiados por la banda sonora que han compuesto para el último éxito de Pixar, Soul.

Trent Reznor & Atticus Ross se imponían con su score a Da 5 Bloods, Mank, Minari y Noticias del gran mundo y repetían el premio que ya consiguieron hace unos meses en los Globos de Oro.

El dúo de músicos estadounidenses ya fueron premiados por sus bandas sonoras para The Social Network (Globo de Oro y Oscar), The Girl With The Dragon Tatoo (Grammy) o It’s Summer and We’re Running Out of Ice (Emmy).

Escucha la banda sonora de Soul de Trent Reznor & Atticus Ross