Turnstile arrasan en el Tiny Desk Concert

Turnstile son una de las sensaciones de 2025 gracias a un disco como Never Enough, una evolución vibrante y emocionante del sonido innovador de la banda. Un viaje transformador, audaz y vibrante, de una de las formaciones más vanguardistas e influyentes de su generación.

Como decíamos en la reseña: «Unas canciones que expanden los límites de su música a través de una energía visceral que convive con melodías accesibles e interesantes texturas, haciendo que la introspección y la catarsis se fundan para bien del conjunto».

Estos días pasaban por los Tiny Desk Concerts de la radio pública NPR y arrasaban con todo. Son apenas 15 minutos en los que interpretan cinco canciones, ¡pero qué 15 minutos! Dale al play más abajo y descubre por qué son la banda de la que todo el mundo habla.

El cantante Brendan Yates demostró por qué es uno de los grandes frontmans del momento y estuvo acompañado de sus habituales Pat McCrory, Meg Mills, Franz Lyons y Daniel Fang, además de saxo de Tobias Moody, la trompeta de Theljon Allen y el piano de Troy Long.

Estas fueron las canciones interpretadas:

«DREAMING»

«SUNSHOWER»

«I CARE»

«NEVER ENOUGH»

«BIRDS»

Disfruta el concierto de Turnstile en el Tiny Desk Concert

Toma nota de las fechas de Turnstile

LUNES 24 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (SANT JORDI CLUB)

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE – MADRID (PALACIO VISTALEGRE)

Las entradas están a la venta en Fever a un precio de 45€ más gastos de distribución.