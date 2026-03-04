Turnstile versionan ‘I Wanna Be Adored’ de The Stone Roses

Turnstile han sido una de las sensaciones de 2025 gracias a un disco como Never Enough, una evolución vibrante y emocionante del sonido innovador de la banda. Un viaje transformador, audaz y vibrante, de una de las formaciones más vanguardistas e influyentes de su generación.

Como decíamos en la reseña: «Unas canciones que expanden los límites de su música a través de una energía visceral que convive con melodías accesibles e interesantes texturas, haciendo que la introspección y la catarsis se fundan para bien del conjunto».

Hace unos días pasaban por la emisora australiana triple j y su programa Like a Version, donde hicieron un cover del clásico de The Stone Roses «I Wanna be Adored» llevándolo a su terreno.

Escucha ‘I Wanna Be Adored’ de Turnstile