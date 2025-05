Turnstile nos presentan ‘Look Out For Me’

Turnstile ha anunciado oficialmente su nuevo álbum Never Enough, sucesor de Glow On (2021), disco que marcó un antes y un después en la popularización del hardcore contemporáneo. Un disco producido por el propio vocalista Brendan Yates y con la participación del también productor Will Yip.

El nuevo álbum de los norteamericanos se publicará el próximo 6 de junio y ha venido precedido por canciones como «Never Enough», «Seein’ Stars» y «Birds», que ahora suman un cuarto corte, «Look Out For Me»

Esta extensa colección es una evolución vibrante y emocionante del sonido innovador de la banda. Un viaje transformador, audaz y vibrante, de una de las formaciones más vanguardistas e influyentes de su generación

«Look Out For Me» llega acompañada por un videoclip dirigido por los propios Brendan Yates y Pat McCrory.

Escucha ‘Look Out For Me’ de Turnstile

Foto Turnstile: Alexis Gros