Van Morrison comparte ‘Love Should Come With A Warning’

Como te venimos contando, Van Morrison ya tiene fecha de lanzamiento para su nuevo trabajo, que lleva por título Latest Record Project: Volume 1 y será publicado el próximo 7 de mayo a través de Exile / BMG, una recopilación de 28 canciones con toques de blues, jazz, R&B y soul.

Después de ‘Latest Record Project Volume 1‘, su 42º álbum de estudio anticipa otra canción, ‘Love Should Come With A Warning’, que nos devuelve a sus años más prolíficos, a otra época, pero con toques modernos que revelan su capacidad de reinvención constante.

Una canción que fue escrita por el gran Don Black (James Bond, The Italian Job). Una canción que nos empapa de blues y un estribillo coral con toques country, que resuena a whiskey, cigarros y corazones rotos, pero con un ritmo alegre y esperanzador que nos demuestra una vez más el talento de un artista que no para de innovar y experimentar, incluso dentro de su propio estilo. Van Morrison en todo su esplendor.

Escucha ‘Love Should Come With A Warning’ de Van Morrison