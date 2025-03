Vruto se estrenan con «Dubi dubi»

Vruto es un nuevo proyecto musical, aunque sus componentes no son nuevos en el negocio. El grupo murciano está liderado por el productor y guitarrista de Second, Jorge Guirao, y el productor y Dj Rafa López, más conocido como Don Flúor. La idea de hacer algo juntos empezó a germinar durante la pandemia, aunque hasta ahora no se habían visto los frutos de la colaboración.

Hace escasos días que Vruto publicaron su primer sencillo, «Dubi dubi». El título hace referencia a ese momento en el que las cosas se te van de las manos y, aun así, te lo tomas con el mejor humor. La canción tiene humor, desde luego, y también un interesante sonido que combina momentos recitativos con electrónica y guitarras.

En este primer sencillo Jorge y Rafa han contado con diversas colaboraciones. Madbel y Javier Tomás Tío participan en los coros, Alberto Cantúa de Viva Suecia se marca un espectacular solo de guitarra, y el músico Rafa Caballero se encarga de los arreglos. El vídeo que acompaña a «Dubi dubi», tan divertido como la propia canción, fue grabado en el mini Hollywood de Almería.

A continuación puedes escuchar «Dubi dubi», el tema con el que se presenta este nuevo proyecto colaborativo denominado Vruto.