Vulcana es lo nuevo de Estrella Fugaz

Estrella Fugaz lanzarán su nuevo disco el próximo viernes 17 de octubre, donde además estarán actuando en la fiesta 25 aniversario de Muzikalia presentándolo en primicia y poniéndolo allí a la venta.

El proyecto de Lucas Bolaño, con el apoyo de los teclados de Betacam y la batería de Ricardo Ramos lanzaba hace algunas semanas «Una calavera y un corazón», primer adelanto y posteriormente “Una Casa Espacial Dibujada en un A4” en la que ha contado con la colaboración de Tulsa.

Ahora llega «Vulcana», que habla sobre los complejos sentimientos y experiencias que surgen de una separación. La lenta desconexión de dos estilos de vida en un relación que se disipa, se mezcla con recuerdos, saltos en el tiempo, deseos y conflictos internos.

Emociones crudas, amor y vulnerabilidad vagando sobre batería, guitarras eléctricas y bajos estáticos, con una calidez que nos recuerda a bandas como Death Cab For Cutie o The Notwist.

Escucha ‘Vulcana’ de Estrella Fugaz