Warpaint vuelven después de 6 años, escucha su nuevo single

Warpaint está de vuelta con Radiate Like This, que llega seis años después de su disco Heads Up. Desde entonces Emily Kokal (guitarra, voces), Jenny Lee Lindberg (bajo, voces), Stella Mozgawa (batería, voces) y Theresa Wayman (guitarra, voces) no han parado. Hijos, trabajos, giras, discos en solitario, traslados intercontinentales y nacionales han sido algunas de sus cuestiones que han complicado la logística de volver a juntarse, como dicen, dándoles tiempo para plantearse qué pasaría si decidieran separarse.

Con el tiempo, cada una sintió que la necesidad irrefrenable de reencontrarse. Para ellas, que llevan casi 20 años juntas, Warpaint es mucho más que un grupo, es su hogar. Acababan de terminar de grabar las primeras sesiones con el coproductor Sam Petts-Davies (Thom Yorke, Frank Ocean, Skullcrusher) cuando llegó la pandemia y se vieron obligadas a distanciarse para aislarse con los suyos.

Y así surgió un disco de Warpaint totalmente diferente. Separadas por la pandemia, cada una de ellas grabó sus partes de forma independiente, a menudo montando un estudio en casa, antes de ponerse con el siguiente tema, creando las canciones capa por capa. Decidieron retrasar el lanzamiento hasta que pudieran salir de gira para presentar el disco, y aprovecharon para seguir trabajando cada canción, dedicando más tiempo a pensar y repensarlas. El resultado es una obra más penetrante y centrada que sus discos anteriores, un álbum en el que cada tema brilla como un diamante.

Radiate Like This verá la luz el 6 de mayo. El single de presentación, titulado “Champion” ya puede escucharse y según el grupo habla de “luchar por uno mismo y por el bien de todos. Estamos juntos en esto. La vida es demasiado corta para no intentar alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos”.

Escucha ‘Champion’ de Warpaint

Estas serán las canciones de ‘Radiate Like This’

1. Champion

2. Hips

3. Hard To Tell You

4. Stevie

5. Like Sweetness

6. Trouble

7. Proof

8. Altar

9. Melting

10. Send Nudes