Water from Your Eyes actuarán en dos únicas fechas en nuestro país

El dúo neoyorquino Water from Your Eyes, uno de los proyectos más singulares y sugerentes que ha dado la escena experimental de los últimos años, nos visitará de la mano de Primavera Tours. Su mezcla de art-rock mutante, collage pop y humor retorcido llega en plena gira de presentación de su nuevo trabajo, It’s A Beautiful Place (Matador 2025) un álbum donde el dúo pone a funcionar las distorsiones envolventes, sin renunciar a su espíritu inquieto y burlón.

Formados por Rachel Brown en la voz y Nate Amos a la producción e instrumentación, Water from Your Eyes se han consolidado como una de las propuestas más imprevisibles del indie internacional. Con el mencionado It’s A Beautiful Place demostraron su habilidad para alternar intensidad guitarrera, melodías enrarecidas y momentos de calma desasosegante, todo ello en un álbum breve pero eficaz.

Su directo, tan hipnótico como impredecible, traslada esa alquimia a un formato donde cada canción parece mutar frente al público. Una oportunidad ideal para ver al dúo en salas, donde su propuesta gana en cercanía y poder de impacto, frente a los festivales en los que últimamente han sido vistos.

Estas son las fechas de Water from Your Eyes

3 de diciembre. Barcelona (Sala Upload)

4 de diciembre. Madrid (Sala El Sol)

Entradas aquí