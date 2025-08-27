Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place (Matador / Popstock!)

Nate Amos y Rachel Brown son un dúo que nos pone en un brete. Cuando acabas de escuchar sus discos no sabes si te han tomado el pelo bien tomado – ¿esto es alt-pop de manual noventero? ¿Esto es un galimatías sin sentido? -, o bien tiras de refranero español y te dices a ti mismo “En el país de los ciegos, el tuerto es el rey”. Que bien mirado se les puede aplicar perfectamente.

Water From Your Eyes llevan cerca de una década en activo como grupo, y alguno de sus integrantes tiene proyectos paralelos como Amos con This Is Lorelei y Brown con su alias thanks for coming. El reconocimiento masivo a ellos dos juntos les llegó con el anterior disco Everyone’s Crushed (2023) en el que se les llegó a comparar con grupos como Ween, con estructuras narrativas tan moldeables como las de Jockstrap, y la capacidad que tenían para describir la enajenación mental que sufrían por estar en una sociedad que no entendían.

Este dúo es peculiar dentro del “indie” actual (entrecomillamos lo indie porque es una palabra sin sentido ya, pero nos sirve aún para entendernos) ya que su estética entre nerd, fumetas de barrio residencial y ratones de biblioteca conecta con un target muy festivalero. En estos años, algunos de los sanctasanctórum del universo indie los han bendecido, y de ahí que hayan sido teloneros de Pavement, Spoon e Interpol. Además de la estética, su música es como un gran caos en donde confluyen el pop, el metal, la psicodelia, y el trazo grueso, que también.

Para este It’s a Beautiful Place (Matador, 2025), en la nota de prensa dicen: “Una canción puede sentirse como todo, comunicando vastos paisajes emocionales, pero tu disco favorito es menos importante que cualquier persona. Esa persona es menos interesante que cualquier dinosaurio. Ese dinosaurio es menos importante que cualquier montaña. Esa montaña es aburrida comparada con cualquier planeta. Ese planeta es solo una parte de un sistema solar. Ese sistema solar es microscópico al lado de cualquier galaxia. Si la música y todas las demás prácticas humanas carecen de sentido a escala cósmica, ¿por qué siguen sintiéndose tan importantes?”.

Crear un significado a partir del caos parece que se intuye de estas declaraciones, aunque vete a saber tú, porque con este par las cosas se pueden torcer en cualquier momento. Así que agarran la directa con un trabajo breve pero sustancioso. Tras el preludio inicial de segundos de “One Small Step”, se lanzan descovados a las trincheras con “Life Signs” que es un cruce entre nu-metal, acordes atonales a lo Dirty Projectors y los Red Hot Chilli Peppers. Luego se inventan un laberinto de shoegaze bajo el título de “Nights In Armor” en donde pasan del estruendo guitarrístico a los sintetizadores tintineantes que apaciguan hasta a las fieras, y paradas de ritmo inquietantes. En “Born 2” parecen a los The Jesus & Mary Chain con una melodía cortocircuitada por la distorsión de ruido blanco; la instrumental “You Don’t Believe In God” es un hermosa composición breve a base de sintetizadores que parece salir de la mente de un aficionado a la ciencia ficción, para luego en “Spaceship” alumbrar una disfuncional pieza de rock psicodélico en el que el fraseo de Rachel Brown la hace llevar por terrenos cercanos a Stereolab. “Playing Classics” es la mejor canción del disco en mi opinión: una pieza de baile que no desentonaría en el catálogo de LCD Soundsystem con un uso de la rítmica del house precisa y bizarra. Otro interludio, “It’s A Beautiful Place”, son segundos de riffs de guitarra que sirven de puente para que entre “Blood On The Dollar” que es muy Pavement, y finalizan con “For Mankind”, una miniatura espacial que serviría de banda sonora para algún fotograma de la adaptación de un relato de Ursula K. Le Guin. Este disco no despeja interrogantes. Su brevedad, en este caso, juega a su favor.

