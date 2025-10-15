Ya está abierta la votación popular para Girando por Salas #GPS16

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Desde hoy miércoles 15 de octubre se abre la votación popular de la edición de #GPS16. Desde las 11:00h, hasta el miércoles 22 de octubre las 18:00h, l@s interesad@s en participar en esta votación pueden entrar en la web de Girando Por Salas con su usuario y contraseña (o registrarse para ello como usuario tipo «Público general» si no lo han hecho previamente) y votar por sus opciones preferidas en la pestaña «Bandas #GPS16 >> Bandas Aprobadas Seleccionables» de la web de Girando Por Salas, en el siguiente enlace.

Los 20 grupos o solistas más votados por el público tendrán un voto extra además de los que puede darle el jurado. Si se detecta votación fraudulenta de un grupo (robots, emails falsos, etc.), se restarán los votos falsos del total de los obtenidos.

Los grupos seleccionados se harán públicos el 3 de noviembre.

Por su parte, las salas que quieran optar a acoger grupos #GPS16 pueden inscribirse desde el pasado 1 de octubre a las 11:00h, hasta las 18:00h del viernes 31 de octubre. Se pueden consultar las bases en la web. Este es el enlace directo a las bases para salas.

El objetivo principal de GPS es apoyar a artistas emergentes de todos los estilos, facilitando ayudas para la celebración de conciertos en salas de música en todo el territorio español. Estos conciertos, que deberán realizarse fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a una distancia mínima de 300 km dentro de la misma, buscan promover la difusión y profesionalización de nuevos talentos musicales. Además, los seleccionados recibirán ayudas para la producción y promoción discográfica de sus trabajos.

Girando Por Salas GPS es una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP). Se seleccionarán 34 artistas (bandas y solistas) de entre todas aquellas solicitudes recibidas que cumplan los requisitos y se elaborará un calendario en coordinación con las salas y los artistas seleccionados, con un mínimo de seis conciertos para cada artista, que tendrán lugar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, inclusive. A los/as seleccionados/as se les otorgará, asimismo, una ayuda para la Producción y Promoción Discográficas.