20 años de Muzikalia en Bienvenido a los 90

Los amigos del podcast Bienvenido a los 90 nos invitaron hace unos días al estudio Alfonso Santisteban de Subterfuge Radio a repasar junto a ellos los 20 años de Muzikalia.

Estuvimos recordando los inicios de la revista, los chats con bandas de nuestra escena, los tiempos gloriosos del foro, las aventuras con la SGAE o nuestro compromiso de siempre con las bandas emergentes. Y así hasta el día de hoy, con la creación de nuestra editorial con la que celebramos dos décadas siendo una parte importante de la prensa musical en este país.

Además, estuvimos poniendo música para recordar todo este tiempo junto a vosotros. Después de la charla con nuestro director Manuel Pinazo, el programa entrevista a la banda Idioterne, que actúan en enero en Madrid.

Lo que sonó en el programa:

01. The Cure – Burn

02. Nick Cave & The Bad Seeds – Fifteen Feet of Pure White Show

03. Manta Ray & Schwarz – Antenna

04. Nudozurdo – Mil Espejos

05. Pshycotic Beats – Killer Sangrilah

06. Sr. Chinarro – Esplendor en la hierba

07. Arcade Fire – Neighborhood #3 (Power Out)

08. Los Planetas – Maniobra de Evasión

09. Radiohead – Everything in Its Right Place

10. Idioterne – Jive

11. Idioterne – Overlove

12. Idioterne – Cancer (Acústico)

13. Idioterne – Devil is in hove