AC/DC comparte el making of de su videoclip ‘Shot in the dark’

Que el regreso de AC/DC está siendo un auténtico acontecimiento social no es ninguna sorpresa, para algo son la banda de rock más grande del planeta y, como tal, ‘Power / Up’ está generando enorme expectación entre sus seguidores. Ahora, la última conversación en redes sociales se ha producido en torno al espectacular Behind The Scenes que los australianos acaban de subir a Youtube.

En él podemos disfrutar de Angus, Brian y compañía disfrutando de la filmación de su vídeo ‘Shot in the dark’, así como de la sesión de fotos que acompañó la jornada, entrevistas y ¡mucho más! Descúbrelo