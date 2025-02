Concierto de AC/DC en Madrid el próximo julio

AC/DC ha anunciado hoy que regresará a Europa este verano para continuar su tour ‘POWER UP’ y entre sus fechas se encuentra una en la ciudad de Madrid, por la que pasarán el próximo 12 de julio (Estadio Metropolitano).

El tour ‘POWER UP’ llega en honor a sus 50 años de reinado como una de las formaciones fundamentales del rock and roll. Angus Young en la guitarra principal, Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y un nuevo bajista para llevar la antorcha de Cliff Williams, están de vuelta para tocar ante su legión de fieles fans, que crece cada año que pasa. El motivo será presentar Power Up, su último trabajo de estudio, que ya presentaron en Sevilla el pasado año.

AC/DC se formó en 1973 en Sídney, Australia, y es una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo. Estos han sido unos años difíciles para la formación, tras el fallecimiento de Malcolm Young, el abandono de Cliff Williams y un último tour sin Brian Johnson con la participación de Axl Rose de Guns N’ Roses como vocalista. Es el momento de volver a la actividad con la fuerza de costumbre con un tour que volverá a tener parada en nuestro país.

Entradas para el concierto de AC/DC en Madrid

12 de julio (Estadio Metropolitano)

SALIDA A LA VENTA GENERAL el viernes 7 de febrero a las 10:00h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.