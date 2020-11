AC/DC – Power Up (Leidseplein Bresse / Sony)

AC/DC llevan acompañándome toda la vida. Por eso, cuando leí que sacaban este Power Up me lancé de cabeza a destriparlo. Después de seis años acá están de nuevo. Cierto es que, hasta llegar aquí, nos hemos tenido que comer varios marrones; entre ellos el abrupto cambio de vocalista, encarnado en la figura de Axl Rose, que provocó un cisma en la iglesia rockera en la que soy verdadero devoto. Desde que Brian Johnson sufrió una grave dolencia en sus oídos que le impedía actuar en directo llegando, incluso, a temer por su capacidad auditiva, las vivencias de la banda tornaron en una especie de frenesí caótico. Pero ese caos es parte del entramado rockero. Desde que murió Malcolm Young nunca se recuperaron y Cliff Williams llegó a decirles adiós.

Pero como buena novela épica Johnson se recupera, le pegan la patada a Axl Rose y todo vuelve a encauzarse. Rudd volvió al carro y todo de nuevo. Hasta se rumoreó por ciertas webs que el disco tendría riffs creados íntegramente por Malcolm Young. Pero no fue el caso. Nos da igual; Angus ha creado algunos muy en la línea de la formación.

Con Stevie a las seis cuerdas y el regreso de Williams sabíamos que este sí era nuestro AC/DC. Volvían al redil nuestros chicos duros, aunque ya son abuelos malotes. “Power Up” es una buena obra cuando la escuchas al completo. Para sus acérrimos es superior a Rock Or Bust, pero sin salirse de la línea de lo que han publicado estos últimos años. A ver, no nos engañemos; NO es una obra maestra, aunque eso no lo esperaba nadie, ¡Pero son AC/DC, hostia!

He disfrutado como un chinarro con zapatos nuevos. A grandes rasgos es una obra más melódica que guarda mucha relación con los últimos discos. Abren el mismo con “Realize”, mostrando la musculatura rockera que tienen. “Rejection” es melódica, coros inclusive. Lo mejor del álbum para quien esto suscribe, sin duda alguna, “Shot In The Dark”, un temarren de poner la mano cornuta de principio a fin. “Through The Mists Of Time” suena a juguete rockero y “Kick You When You’re Down” es una salvajada, donde Phil Rudd se sale con su caja de ritmos. Su parte más dura llega en “Witch’s Spell” con Johnson a todo trapo. Entre los secundarios podríamos poner “No Man’s Land”, “Wild Reputation” y “Demons Fire”, que no es que sean malos, ojo, sino que aportan menos. La remontada brutal llega con “Money Shot” y “Code Red” dejando al personal con un buen tino.

Dicen sus componentes que este disco es un homenaje a Malcolm Young y a Bon Scott. Y nosotros se lo agradecemos. Con lo baja que tenemos la moral, al menos que podamos gritar y hacer pogo aunque sea encerrados en la buhardilla dando saltitos con una piernita. Eso sí, a las once hay que apagar el loro.

Escucha AC/DC – Power Up