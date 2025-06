Nuevo disco de Big Thief para septiembre

Big Thief lanzarán su sexto álbum de estudio, Double Infinity, sucesor del aclamado Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022, 4AD / Popstock!) el próximo 5 de septiembre. Resérvalo aquí.

La banda de Adrianne Lenker, Buck Meek y James Krivchenia vuelven con un disco grabado el invierno pasado en la Power Station de Nueva York y producido, diseñado y mezclado por su colaborador habitual Dom Monks.

Durante tres semanas, el trío recorrió en bicicleta las calles heladas entre Brooklyn y Manhattan, reuniéndose en la cálida sala revestida de madera de la Power Station.

Double Infinity se preparó junto a una comunidad de músicos (Alena Spanger, Caleb Michel, Hannah Cohen, Jon Nellen, Joshua Crumbly, June McDoom, Laraaji, Mikel Patrick Avery, Mikey Buishas). Tocaban nueve horas al día, grabando juntos, simultáneamente, improvisando arreglos y creando descubrimientos colectivos. Double Infinity fue , colaborador habitual de Big Thief.

Aprovechando su anuncio comparten la canción que abre el álbum, «Incomprehensible». «¿Cómo puede la belleza viviente ser otra cosa que verdadera?», pregunta Adrianne mientras se enfrenta al futuro con recuerdos de su infancia en el tema. Ella comprende que «todo lo que vea de ahora en adelante será algo nuevo».

Escucha ‘Incomprehensible’ de Big Thief