Afghan Whigs

Afghan Whigs anticipan su 40 aniversario con 'House Of I"

Han pasado cuatro años desde que Afghan Whigs entregaran el genial How Do You Burn? y es momento de encarar las celebraciones del que será su 40 aniversario, con un nuevo tema: “House of I”.

Estamos ante una nueva joya marca de la casa, que llega impulsada por una batería y guitarras atronadoras y la inconfundible voz de Greg Dulli hablando de deseo. Producida y mezclada por Dulli y Christopher Thorn, e grabó en Marigny Sound en Nueva Orleans, Luisiana, con grabación y mezcla adicionales en Fireside Sound en Joshua Tree, California.

“Grabé esta canción en Nueva Orleans el verano pasado”, comentó Dulli. “Buscaba un temazo con ritmo rápido y creo que lo encontramos”.

A finales de año está prevista la publicación de un nuevo álbum, antes Afgant Whigs volverán a los escenarios el próximo mes para celebrar ese 40 aniversario con una gira norteamericana de veintiún fechas, con Mercury Rev como invitados especiales.

“Cuarenta años después, sigo haciendo lo que más me gusta: componer canciones e interpretarlas con mis amigos por todo el mundo. ¡Aún no me lo creo!” concluye Dulli.

Escucha ‘House Of I’ de Afghan Whigs

La gira de Afghan Whigs pasará por:

25 de abril – Woodstock, NY – Bearsville Theater
27 de abril – Boston, MA – Royale
28 de abril – Washington D.C. – 9:30 Club
30 de abril – Nueva York, NY – Webster Hall

1 de mayo – Filadelfia, PA – Union Transfer
2 de mayo – Pittsburgh, PA – Mr. Smalls Theater
4 de mayo – Buffalo, NY – Town Ballroom
5 de mayo – Cleveland, OH – House Of Blues
6 de mayo – Cincinnati, OH – Bogart’s
8 de mayo – Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom
9 de mayo – Chicago, IL – Metro
10 de mayo – Minneapolis, MN – Varsity Theater
12 de mayo – Denver, CO – Summit Music Hall
15 de mayo – Portland, OR – Aladdin Theatre
16 de mayo – Vancouver, BC – Commodore Ballroom
17 de mayo – Seattle, WA – The Showbox
19 de mayo – San Francisco, CA – The Fillmore
20 de mayo – Los Ángeles, CA – The Bellwether
22 de mayo – Santa Ana, CA – The Observatory
23 de mayo – San Diego, CA – The Observatory North Park
24 de mayo – Pioneertown, CA – Pappy & Harriett’s

26 de noviembre de 2015
Animal Collective estrenan nuevo disco en un aeropuerto
jean_michel_jarre_electronica_1_the_time_machine-portada
22 de noviembre de 2015
Jean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (Sony)
19 de marzo de 2015
Libros: Kim Gordon. La chica del grupo (Contra)
2 de febrero de 2015
M.I.A. Irreverencia mix
Foo Fighters
20 de marzo de 2026
Foo Fighters estrenan un nuevo adelanto, 'Caught In The Echo'
Erik Urano
20 de marzo de 2026
Erik Urano: «Tengo ansia por la exploración y la búsqueda de nuevos límites»
Bestia Bebé
20 de marzo de 2026
Bestia Bebé invitan a Diego Ibáñez a 'Si me voy no significa que te quiera menos'
James Blake
20 de marzo de 2026
James Blake - Trying Times (Good Boy Records)
SPRINTS
20 de marzo de 2026
La gira europea de SPRINTS tendrá parada imprescindible en España
Summer Ends foto
20 de marzo de 2026
El grupo de Castellón Summer Ends tiene nuevo EP
BBCC foto
20 de marzo de 2026
Los franceses BBCC publican un nuevo sencillo
placebo
19 de marzo de 2026
Placebo celebran su 30 aniversario con una gira especial interpretando su debut y 'Without You I'm Nothing'
For Your Information
19 de marzo de 2026
Descubre el acid post-punk de For Your Information
The Prodigy
19 de marzo de 2026
Cuéntame una canción: 'Firestarter', de The Prodigy
Interpol
19 de marzo de 2026
Disfruta del concierto de Interpol en Lollapalooza Chile 2026
Prestoso
19 de marzo de 2026
Prestoso Fest cierra su cartel con Standstill, SPRINTS, Lorena Álvarez y más
Bilbao BBK Live
19 de marzo de 2026
Bilbao BBK Live cierra cartel con FKA twigs y desvela su distribución por días
