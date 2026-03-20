Afghan Whigs anticipan su 40 aniversario con 'House Of I"

Han pasado cuatro años desde que Afghan Whigs entregaran el genial How Do You Burn? y es momento de encarar las celebraciones del que será su 40 aniversario, con un nuevo tema: “House of I”.
Estamos ante una nueva joya marca de la casa, que llega impulsada por una batería y guitarras atronadoras y la inconfundible voz de Greg Dulli hablando de deseo. Producida y mezclada por Dulli y Christopher Thorn, e grabó en Marigny Sound en Nueva Orleans, Luisiana, con grabación y mezcla adicionales en Fireside Sound en Joshua Tree, California.
“Grabé esta canción en Nueva Orleans el verano pasado”, comentó Dulli. “Buscaba un temazo con ritmo rápido y creo que lo encontramos”.
A finales de año está prevista la publicación de un nuevo álbum, antes Afgant Whigs volverán a los escenarios el próximo mes para celebrar ese 40 aniversario con una gira norteamericana de veintiún fechas, con Mercury Rev como invitados especiales.
“Cuarenta años después, sigo haciendo lo que más me gusta: componer canciones e interpretarlas con mis amigos por todo el mundo. ¡Aún no me lo creo!” concluye Dulli.
La gira de Afghan Whigs pasará por:
25 de abril – Woodstock, NY – Bearsville Theater
27 de abril – Boston, MA – Royale
28 de abril – Washington D.C. – 9:30 Club
30 de abril – Nueva York, NY – Webster Hall
1 de mayo – Filadelfia, PA – Union Transfer
2 de mayo – Pittsburgh, PA – Mr. Smalls Theater
4 de mayo – Buffalo, NY – Town Ballroom
5 de mayo – Cleveland, OH – House Of Blues
6 de mayo – Cincinnati, OH – Bogart’s
8 de mayo – Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom
9 de mayo – Chicago, IL – Metro
10 de mayo – Minneapolis, MN – Varsity Theater
12 de mayo – Denver, CO – Summit Music Hall
15 de mayo – Portland, OR – Aladdin Theatre
16 de mayo – Vancouver, BC – Commodore Ballroom
17 de mayo – Seattle, WA – The Showbox
19 de mayo – San Francisco, CA – The Fillmore
20 de mayo – Los Ángeles, CA – The Bellwether
22 de mayo – Santa Ana, CA – The Observatory
23 de mayo – San Diego, CA – The Observatory North Park
24 de mayo – Pioneertown, CA – Pappy & Harriett’s