Artistas seleccionados AIEnRUTa-Artistas primer semestre 2026

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

AIEnRUTa-Artistas ha dado a conocer a los proyectos que serán protagonistas de la próxima edición del ciclo, que se desarrollará en el primer semestre de 2026. Una vez reunido el comité de selección formado por periodistas, programadores de salas y representantes de las CCAA colaboradoras del circuito, 20 artistas de todas las comunidades autónomas han sido seleccionados.

Toma nota:

Amor Liquido

Calequi y Las Panteras

Cholo Chicha

De Ninghures

Eladio y Los Seres Queridos

Escandaloso Xpósito

Isla Kume

Izaki Gardenak

Mad Martin Trio

Marisa Valle Roso

Marta Knight

Marte Lasarte

Melifluo

Nat Simons

Queralt Lahoz

Salvar Doñana

Süne

Terrae

The New Raemon & McEnroe

Victorias

Todos ellos girarán por la península con el apoyo de AIEnRuta Artistas, un circuito que nació en 1995 bajo el amparo de AIE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes. Desde entonces, ha permitido a más de 1.000 artistas y grupos recorrer salas de pequeño y mediano formato en todo el país, con más de 5.400 conciertos y más de 600.000 espectadores. Este modelo ha contribuido no solo a dar visibilidad a nuevos talentos, sino también a fortalecer un tejido cultural y económico alrededor de la música en directo de cientos de salas de la geografía.

El proyecto busca fomentar el intercambio cultural entre artistas de todas las comunidades autónomas, potenciando la diversidad de estilos que conviven dentro de la música popular. Al mismo tiempo, se propone dar visibilidad a los nuevos valores emergentes ofreciéndoles un marco de expresión, a la vez que se brinda a músicos consolidados de gran calidad un vehículo para compartir experiencias y generar conexiones enriquecedoras entre distintas escenas del territorio.

Otro de sus ejes fundamentales es apoyar la iniciativa privada y fortalecer el mercado musical que florece en locales de pequeño y mediano aforo —bares con actuaciones en directo y salas con programación estable de música en vivo—, espacios que constituyen la base de la vida cultural de muchas ciudades. Con ello se persigue la creación de un circuito de invierno sólido y duradero, capaz de sostener la actividad de la gran cantidad de grupos y artistas que existen en todas las comunidades autónomas.

El próximo 23 de octubre, desde las 19.00 AIEnRUTa-Artistas celebra sus tres décadas en La Riviera con una fiesta 30 aniversario en la que participarán Zahara, Anni B Sweet, Combo Paradiso, Jordana B, Niña Polaca, María de la Flor, Yeli Yeli y Ganges.