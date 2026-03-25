AIEDeNuevo 2026 contará con 091, Aviador Dro, Cristina Narea y Víctor Coyote

Ya se conocen los cuatro participantes de la nueva edición de AIEDeNuevo, ciclo de la Sociedad de Artistas AIE que nace con el fin de llevar por todas las salas de conciertos de España la música en directo de los artistas que hayan publicado trabajos originales antes de 1985.

Un programa en colaboración con la Asociación Estatal de Salas de Música en Directo (ACCES) que potencia la actividad de artistas que hicieron crecer nuestra música popular y han nutrido durante décadas el acervo cultural de la escena.

Los elegidos son: 091, Aviador Dro, Cristina Narea y Víctor Coyote, un recorrido transversal por distintas formas de entender la música independiente en España, desde los años ochenta hasta hoy. Cuatro propuestas que, pese a sus diferencias estéticas, comparten una misma vocación de identidad propia, riesgo creativo y resistencia al paso del tiempo, manteniendo viva una idea de la música como lenguaje en constante evolución.

091 levantaron desde Granada un rock de guitarras afiladas y ambición literaria inusual, avalado por la producción de Joe Strummer, y vigente en nuestros días con obras de peso como el reciente Espejismo Nº9. Aviador Dro continúan articulando su ideario tecno-científico con un discurso combativo y visionario que sigue interpelando al presente.

Por su parte, Cristina Narea desarrolla una obra personal desde la autogestión, donde confluyen jazz, bossa nova, folk y rock americano con una sensibilidad marcada por su origen chileno y su trayectoria en España. Y Víctor Coyote, figura clave de la Movida, revisita su carrera en solitario integrando música, artes plásticas y diseño, trazando un mapa creativo que conecta tradición y contemporaneidad.

Más información en la web de AIEDeNuevo.