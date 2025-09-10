AIE celebra los 30 años de AIEnRUTa-Artistas

AIEnRUTa-Artistas celebra tres décadas de actividad consolidándose como el circuito de música en directo más veterano de España y uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la música emergente.

Nacido en 1995 bajo el amparo de AIE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, el programa ha permitido a más de 1.000 artistas y grupos recorrer salas de pequeño y mediano formato en todo el país, con más de 5.400 conciertos y más de 600.000 espectadores. Este modelo ha contribuido no solo a dar visibilidad a nuevos talentos, sino también a fortalecer un tejido cultural y económico alrededor de la música en directo de cientos de salas de la geografía.

El impacto de AIEnRUTa ha sido clave en la diversificación del panorama musical español. Ciclos como Artistas, Clásicos, Jazz, Flamencos, Urbanaie o AIEDeNuevo han dado espacio a propuestas muy diferentes, generando un intercambio cultural entre comunidades y acercando al público músicas que de otra manera tendrían menos oportunidades de circular. Con un marcado carácter descentralizador, el programa ha permitido que músicos de Madrid, Catalunya, Euskadi, Andalucía, Galicia o Baleares encuentren escenarios en otras regiones, ampliando sus públicos y fomentando la pluralidad cultural.

A lo largo de su historia, AIEnRUTa ha sido el trampolín de numerosos artistas hoy consagrados, desde Estopa, Coque Malla, Love of Lesbian, o Vetusta Morla, hasta nombres actuales como Zahara, La Bien Querida, McEnroe, Tulsa, Fuel Fandango, Triángulo de Amor Bizarro, Rodrigo Cuevas o Rufus T. Firefly. Su labor ha sido también fundamental para sostener un circuito estable de salas, en las que el 85% de los conciertos se celebran con aforos menores de 500 personas, generando un contacto directo e íntimo entre artista y público. Esta proximidad no solo alimenta carreras emergentes, sino que fortalece la escena local y da vida a la economía cultural de barrios y ciudades.

El próximo 23 de octubre, desde las 19.00 se celebra por todo lo alto en La Riviera con una fiesta 30 aniversario en la que participarán Zahara, Anni B Sweet, Combo Paradiso, Jordana B, Niña Polaca, María de la Flor, Yeli Yeli y Ganges.