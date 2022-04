Andalucía Big Festival by Mad Cool en Málaga: Muse, Jamiroquai, Vetusta Morla y más

Hemos asistido a la presentación de Andalucía Big Festival by Mad Cool, un nuevo evento que llegará a la ciudad de Málaga los próximos 8, 9 y 10 de septiembre.

La Playa Sacaba, uno de los espacios más tranquilos de la zona oeste de la ciudad acogerá un evento que debuta en Andalucía con los mejores nombres nacionales e internacionales. Serán 51 artistas de un cartel del que ya conocemos a 26.

Andalucía Big Festival by Mad Cool anuncia sus primeros nombres entre los que destacan bandas tan consagradas como Muse, Jamiroquai, Vetusta Moral, Biffy Claro o Years & Years. Junto a ellos Michael Kiwanuka, Paolo Nutini, Sterophonics, Run The Jewels, Los Planetas, Kurt Vile and The Violators, Kevin Morby, 091, Lucy Dacus, Los Zigarros, Sports Team, Yard Act, Morgan, Nova Twins, Wargasm, Life, Mila Coyote Eta Chico Tornado, Sylvie Kreusch, The Dip, GOA y Ghouljaboy.

Otros proyectos asociados

La organización del hermano andaluz de Mad Cool, ha anunciado otros dos espacios musicales asociados al mismo. Andalucia Live, proyecto quiere fomentar espacios musicales en el resto de Andalucía, con una programación de conciertos que tendrá lugar las semanas previas al festival y que pasará por varias provincias andaluzas.

AMF: Andalucia Music Forum será una feria internacional para profesionales de la industria musical que quiere convertirse en el encuentro profesional más importante del sur de Europa. Un foro que proporcionará oportunidades directas de networking y que aspira a ser un espacio donde unificar metas y objetivos del sector. AMF será un encuentro de alto nivel de la música nacional con los representantes más importantes de la industria en tres días de reuniones, paneles, masterclasses, presentaciones, programa de mentoring y música. en lo que sin duda será el encuentro profesional más importante del sur de Europa previo al otoño e invierno. AMF nace para impulsar el desarrollo y evolución de la industria musical y para crear oportunidades de negocio.

También, la Fundación Paideia Galiza y EOI se suman a Andalucía Music Forum con su proyecto para impulsar la música emergente de la mano de profesionales del sector. El programa se impartirá en el Museo Interactivo de la Música de Málaga.

Abonos para Andalucía Big Festival by Mad Cool

Los abonos y entradas para cada una de las jornadas del festival saldrán a la venta a finales del mes de abril, cuando conozcamos el cartel completo.