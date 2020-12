Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall (Domino)

Después de la tibia entrega que para algunos de nosotros fue el último disco de Arctic Monkeys, la gira de presentación en la que recuperaban gran parte de su discografía más memorable, nos volvió a reconciliar con ellos. Para entendernos, no es que Tranquility Base Hotel + Casino nos pareciera un álbum malo, pero la evolución que habían demostrado en su anterior lanzamiento, el exitosísimo AM (2013), hizo que la expectación nos llevara a pensar en algo más allá que una simple prolongación del sonido de The Last Shadow Puppets, proyecto de su líder Alex Turner con su colega Miles Kane. Conscientes de ello, en sus conciertos de presentación dejaban a un lado los temas de éste y daban un protagonismo similar a sus cinco álbumes anteriores.

Mientras llegue el que será su nuevo trabajo, editan este concierto grabado en el Royal Albert Hall de Londres, cuya recaudación irá destinada a War Child UK para ayudar a cubrir lo que podría ser un déficit de hasta dos millones de libras que tendrán en 2021, causado por el impacto devastador de Covid-19 en sus fondos. Un portentoso show que tras abrirse con el aperitivo de la sedosa “Four Out Of Five”, pone las cosas en su sitio con el arrase de “Brianstorm”, la emoción de “Crying Lightning” y la apertura de su disco precedente, “Do I Wanna Know?”. Una adecuada manera de justificar que nadie debe olvidar quiénes son Arctic Monkeys y de hacernos enfilar sus 20 canciones y casi hora y media de pleno disfrute.

En él, haremos un recorrido por su intachable carrera, con cinco canciones de ese Tranquility Base Hotel + Casino que presentaban, además de importantes paradas en el antes mencionado AM, del que también rescatan “Knee Socks”, “R U Mine?”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?” y “Arabella”. No falta la visita a Humbug (2009) con la genial “Cornerstone” y “Pretty Visitors”, ni olvidan su glorioso debut, del que rescatan su primer gran himno, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, además de “From the Ritz to the Rubble” y “The View From the Afternoon”. De segunda obra aparte de “Brianstorm”, también llegan “505” y “Do Me a Favour. El damnificado del lote es Suck It And See (2011), representado tan solo en la contundente “Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair”. Ganas de más.

Escucha Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall