Escucha la nueva canción de Arctic Monkeys que estará en Help(2)

Arctic Monkeys han publicado “Opening Night”, su primera canción nueva en cuatro años, incluida en Help(2), el nuevo álbum benéfico impulsado por War Child.

El tema supone el regreso discográfico de la banda desde The Car (2022) y actúa como carta de presentación de un proyecto colectivo que retoma el espíritu del mítico HELP de 1995, el considerado mejor recopilatorio de los 90 al que dedicamos un especial hace unos meses. Un disco en el que todas las canciones eran inéditas o fueron grabadas especialmente para la ocasión.

Producido por James Ford y grabado en estrecha colaboración con Abbey Road Studios durante una semana de noviembre de 2025, el nuevo Help nace como respuesta solidaria en un contexto internacional marcado por conflictos armados y cuyos beneficios se destinarán a proteger, educar y apoyar la salud mental de niños afectados por la guerra en distintos puntos del planeta.

Help(2) reúne a una alineación coral de artistas que atraviesa generaciones y estilos, desde figuras consagradas hasta algunas de las voces más influyentes del presente. Junto a Arctic Monkeys participan, entre muchos otros, Damon Albarn y Graham Coxon, Depeche Mode, Fontaines D.C., Foals, Olivia Rodrigo, Wet Leg, The Last Dinner Party, Johnny Marr, Pulp, Sampha, Kae Tempest, Big Thief o Beth Gibbons, configurando un retrato amplio y ambicioso del ecosistema musical contemporáneo al servicio de una causa.

Escucha ‘Opening Night’ de Arctic Monkeys

Este es el listado de bandas y canciones que participan en Help(2)

Arctic Monkeys – ‘Opening Night’

Damon Albarn, Grian Chatten, Johnny Marr & Kae Tempest – ‘Flags’

Black Country, New Road – ‘Strangers’

The Last Dinner Party – ‘Let’s Do it again!’

Beth Gibbons – ‘Sunday Morning’

Arooj Aftab & Beck – ‘Lilac Wine’

King Krule – ‘The 343 Loop’

Depeche Mode – ‘Universal Soldier’

Ezra Collective & Greentea Peng – ‘Helicopters’

Arlo Parks – ‘Nothing I Could Hide’

English Teacher & Graham Coxon – ‘Parasite’

Beabadoobee – ‘Say Yes’

Big Thief – ‘Relive, Redie’

Fontaines D.C. – ‘Black Boys On Mopeds’

Cameron Winter – ‘Warning’

Young Fathers – ‘Don’t Fight the Young’

Pulp – ‘Begging for Change’

Sampha – ‘Naboo’

Wet Leg – ‘Obvious’

Foals – ‘When The War is Finally Done’

Bat For Lashes – ‘Carried My Girl’

Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – ‘Sunday Light’

Olivia Rodrigo – ‘The Book of Love’