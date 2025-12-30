Arrancan los conciertos de Inverfest con Viva Belgrado, Ariel Rot, Baiuca y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Inverfest 2026 levantará el telón oficialmente este sábado 3 de enero con el ya tradicional show de Destripando la Historia en el Movistar Arena. Será el momento para que más de un centenar de conciertos hasta el próximo 25 de marzo, recorran Madrid, empezando por Viva Belgrado y las versiones de Mr. Zoom el mismo día 3, y ya la semana que viene después de Reyes, la llegada de Ariel Rot, Norwen, Valeria Castro, Baiuca, Lady Banana, De Fem, Paco Pecado y más.

El festival tendrá lugar en 12 espacios de la Comunidad de Madrid: se estrenan este 2026 la sala Villanos y Live Las Ventas, y repiten un año más Villanos, Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada.

Una programación amplia y transversal, con espacio para todos los géneros y marcada por la celebración de cinco aniversarios destacados: el doble hito de Ramoncín —50 años desde su primer concierto y 70 de edad—, las cuatro décadas de carrera de Javier Corcobado, los 30 años de trayectoria de La Habitación Roja, los 20 del debut de Abraham Mateo y los conciertos especiales en Madrid, Bilbao y Zaragoza con los que Ariel Rot celebra sus 30 años y Bebe los 20 de Pafuera Telarañas.

A ello se suma la presencia de grandes nombres de la música en español como Luz Casal, Ana Curra, 091, Kiko Veneno u O’Funk’illo; figuras clave del flamenco actual como Israel Fernández, Ángeles Toledano, Niño de Elche junto a Raül Refree o Lucía Espín; y una notable representación internacional con Estrellas de Buena Vista, El Mató a un Policía Motorizado, Joaquina, Adam Green, Michael Marcagi, Santiago Motorizado o The Clause, que cerrarán esta duodécima edición. El cartel se completa con una cuidada programación de folk y músicas de raíz —Soleado, Idoia, Marisa Valle Roso y el ya tradicional Fetén Fetén—, una apuesta por los sonidos urbanos con MVRK, Sara Socas, J. Abecia, Leïti, Jordana B y el triple sold out de D. Valentino en La Riviera, además de la despedida escénica de Antílopez y el debut de León Benavente en el Movistar Arena.

A esta programación de Madrid hay que sumar las nuevas ediciones de Inverfest en las ya mencionadas Zaragoza y Bilbao, alcanzando un total de 170 conciertos entre las tres sedes.

Entradas para Inverfest

Puedes hacerte con tus entradas en la web oficial del evento.