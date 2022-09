ASMRBRUJO debuta con el LP Maximalismo

ASMRBRUJO es el nombre artístico de Adan Fresard, productor chileno-venezolano que también forma parte de la banda Coloresantos. De él te hablamos este verano en nuestra PlayList Emergente para presentarte su sencillo «Karaoketamine». Un tema que servía entonces para anticipar su inminente primer álbum, Maximalismo.

Pocas semanas después vio la luz Maximalismo, publicado por el sello Fisura. Un disco complejo en el que ASMRBRUJO hace gala de su particular propuesta sonora. Las ocho canciones que lo forman se mueven por un terreno en el que el shoegaze de los 90 se actualiza y gira en ocasiones hacia una especie de post-rock fracturado y anárquico, mientras que en otra revisita el dream pop también desde un punto de vista muy actual y personal. Las letras de las canciones tocan temas como el compromiso, el tener valor, la honestidad y vulnerabilidad a través de los sueños, la pacificación de los impulsos y audios de whatsapp.

La producción de Maximalismo ha estado a cargo de Felipe Rojas, Rodrigo Montes y el propio ASMRBRUJO. Todos ellos junto a Fan Lee y Víctor Muñoz estuvieron a cargo de la grabación y mezcla. El disco cuenta con la participación especial de Martín Lecaros, Alejandro Alquinta y Megumie Alcalá en la batería, bajo y voz respectivamente. La portada estuvo a cargo de Jacqueline Fresard y Camila Vilches.

Respecto a la dificultad de ciertos pasajes del disco, su autor comenta lo siguiente: «Hacer material de forma que sea irreproducible implica una disciplina férrea como forma de trabajo; yo requiero de un punto de autosatisfacción independiente… Puedo pasar 6 meses produciendo todos los días una pura pista, de la forma más enredada y imposible posible, con tal de que me impresione a mí mismo y me cueste auto-descifrarme, me doy por satisfecho«.

A continuación puedes intentar descifrar el primer disco en formato largo de ASMRBRUJO, Maximalismo, escuchándolo en Spotify.

(Las fotos promocionales son de Jo Manríquez)