Axolotes Mexicanos estrenan el single ‘Que te pires’

Axolotes Mexicanos, según nos van desgranando las nuevas canciones de su inminente nuevo disco, :3 (dos puntos, tres), van demostrando que han sabido plasmar de manera efervescente la experiencia que han ido recogiendo en estos últimos años como grupo, a través de los diversos proyectos paralelos que llevan (Carolina Durante, Confeti de Odio, Temerario Mario, Stephen Please, No Fucks, etc) y sobre todo el trabajo de Juan como productor.

Y esta “Que Te Pires”, tercer adelanto, es el culmen. Una actitud punk rabiosa, exacerbada, descontrolada, aderezada con guiños al R&B actual, reguetón, autotune e influencias de algunas bandas japonesas. Una letra sin tapujos, sin medias tintas, sin limitaciones. Furia y agresividad, contundencia y despendole. Cuando a estas alturas de la partida se sigue insistiendo en que no se puede innovar, Axolotes Mexicanos se sacan este trallazo de la manga donde reformulan de manera absolutamente increíble los códigos del punk más auténtico y embrionario.

Algo que llevan hasta el videoclip realizado por el Colectivo Súper Sentai y con la colaboración del actor Manuel Macías: terror y Halloween, sangre y violencia, miedo y asco, ruido y furia. Los Axolotes son voz del presente, construida sobre los cimientos de una historia que siempre han estado dispuestos a derribar.