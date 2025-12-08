Axolotes Mexicanos abrazan a Japón en ‘Que Me Beses !!!’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El nuevo single de Axolotes Mexicanos, “Que Me Beses !!!”, confirma el giro que venían insinuando: una nueva etapa donde su espíritu punk y el romanticismo desenfadado de Olaya conviven con una inmersión total en el digicore y en las influencias japonesas que ya asomaban en canciones como “Himawari”, “Vergüenza” o su versión de “Renai Circulation”.

A ello se suma la producción conjunta de Juan Pedrayes y detunedfreq, que impulsa el tema con una electricidad casi desbordante, mientras el videoclip de Eva Robles (@graphictunnels) refuerza este nuevo imaginario con una estética de SEGA y Game Boy, muy anime noventero.

El resultado es un single explosivo, masterizado por Bernardo Calvo, que abre una etapa llena de incógnitas, pero también de pura excitación. La energía sigue intacta, pero ahora aparece filtrada por un sonido hiperactivo y vibrante, directo al pogo.

El vídeo a cargo de Eva Robles le hace justicia.

Escucha ‘Que Me Beses !!!’ de Axolotes Mexicanos