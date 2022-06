Libro: Bobby Gillespie – Un Chaval de Barrio (Contra)

Bobby Gillespie es uno de los artistas más inquietos y honestos de su generación. El escocés publica sus memorias, que tal y como hizo Brett Anderson en 2018, llegan en una generosa primera parte en la que nos narra la etapa comprendida entre su niñez y la grabación el lanzamiento y la gira de Screamadelica (Creation Records 1991), uno de los álbumes más influyentes y transgresores de los 90.

Un Chaval de Barrio (Tenement Kid) contiene veintisiete capítulos divididos en cuatro partes, arrancando en los primeros 60 y transitando por la infancia de un joven Gillespie criado en una familia obrera residente en el distrito de Springburn, un detalle diferenciador que a pesar de su exitosa carrera nunca le ha apartado de su conciencia de clase. Hijo de un sindicalista y de mentalidad claramente progresista, Bobby traza un relato fresco y entretenido en el que se justifica el tópico de sexo, drogas y rock n’ roll, -podemos añadir el fútbol a la ecuación-, experiencias que van construyéndole como persona y como artista.

Asistiremos a la epifanía que supuso para él la figura de Phil Lynott (Thin Lizzy) y posteriormente los Sex Pistols, The Clash y la llegada del punk. Cómo deja los estudios a los 16 años y se va de gira con con Altered Images, se asocia a The Wake y se convierte en el primer batería de los pioneros del noise The Jesus & Mary Chain, hasta terminar de concentrar todas sus energías en Primal Scream.

Noches locas, acid house, clubes nocturnos como el Splash One de Glasgow, la figura de su amigo y manager Alan McGee, psicodelia, hedonismo, la devoción absoluta a sus héroes musicales, o cómo unos rockeros con inclinaciones hacia lo clásico, terminan de mutar en ravers de soul electrónico y lisérgico con la ayuda de Andrew Weatherall, convierten este Un Chaval de Barrio en una de las autobiografías más sólidas y disfrutables de los últimos tiempos. Una historia de amor a la música. Cuatrocientas páginas que piden a gritos una continuación en la que sigamos acompañando a su autor por el relato de los 30 años que han venido después y que han hecho de su figura, una de las más grandes del rock contemporáneo. “We wanna get loaded. And we wanna have a good time”.

