Bono (U2) lanzará EP y documental en Apple TV

Hace un par de años Bono, el vocalista de U2, lanzaba Surrender, «40 canciones, una historia» una interesante biografía sustentada en 40 temas de su banda y un recorrido por su carrera y su propia vida.

Como decíamos al reseñarlo: «un grito del artista contra la mediocridad. En el que se sumerge en su propia vida y nos habla de muchas de las personas que han pasado por ella; de su familia y amigos, a miembros de la industria, o relevantes personalidades como Steve Jobs, Barack Obama, Bill Gates o Nelson Mandela. De su infancia en Dublín, la dolorosa pérdida de su madre con 14 años, del camino emprendido junto a sus compañeros para convertir a U2 en una de las bandas más influyentes e importantes de la música contemporánea, o del Bono activista, implicado en la lucha contra el SIDA y la pobreza extrema».

Ahora el libro se convertirá en un documental llamado Bono: Stories Of Surrender que estrena Apple TV el próximo 30 de mayo y ya cuenta con un tráiler:

Un film que rememora con todo lujo de detalles el show personal de Bono, «Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…», en el que nos ofrecís una perspectiva íntima sobre su extraordinaria vida y su familia, amigos, y su fe, todo aquello, en suma, que ha sido el pilar de su carrera. Además, desvela anécdotas personales sobre su recorrido como hijo, padre, esposo, activista y estrella del rock. Junto con grabaciones exclusivas e inéditas del tour, esta película recupera los momentos en los que, con su banda y con su voz, Bono dio vida a las canciones más memorables de U2, las que han dado forma a su carrera y a su legado.

El documental vendrá acompañado de un EP que sacará el cantante interpretando canciones de U2 como «Desire» y «Sunday Bloody Sunday», además del tema «The Showman», que ya puede escucharse igualmente.

Escucha ‘The Showman’ de Bono