Brigitte Calls Me Baby estrenan ‘Slumber Party’ y anuncian disco

Redacción MZK

Brigitte Calls Me Baby vuelven a la actividad dos años después de entregar The Future Is Our Way Out (2024, ATO Records), un notable disco de debut en las coordenadas que traía a nuestros días el sonido de los 50s y 60s y un frontman con dejes a medio camino entre Morrissey y Roy Orbison.

El quinteto de Chicago que lidera el carismático Wes Leavins, junto a los guitarristas Jack Fluegel y Trevor Lynch, el bajista Devin Wessels  y el batería Jeremy Benshish está de regreso con Irreversible, su segundo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 13 de marzo a través de ATO Records.

Un trabajo producido por Yves Rothman y Lawrence Rothman, que captura la intensidad y la grandiosidad de su directo. El adelanto “Slumber Party” pone en primer plano la voz inconfundible de Leavins, sostenida por guitarras y una percusión impetuosa que refuerzan el pulso emocional de la canción.

Escrita durante la gira, explora zonas oscuras de la psique humana y surgió casi por azar en el repertorio de un concierto en San Diego; la reacción del público confirmó a la banda que aquellas ideas dispersas ya estaban tomando forma como un nuevo y sólido álbum.

