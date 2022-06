Bruce Springsteen se une a Coldplay para tocar dos de sus canciones

Coldplay continúan con su gira norteamericana, que hace pocos días llegaba a New Yersey, donde subieron al escenario a una institución local, Bruce Springsteen. Los británicos están presentando las canciones de su último disco, Music of the Spheres, noveno trabajo de estudio de su carrera y posiblemente, uno de los más decepcionantes.

Springsteen fue un invitado sorpresa en su show del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. The Boss salió con dos canciones hacia el final de su set, “Working On A Dream” y “Dancing In The Dark”.

Chris Martin lo presentó en el escenario diciendo: “Tengo un tatuaje en el brazo porque esta persona es mi héroe. No puedo creer que lleguemos a decirlo, pero demos la bienvenida al Sr. Bruce Springsteen”.

Escucha “Working On A Dream” y “Dancing In The Dark” de Coldplay y Bruce Springsteen

Te recordamos que Bruce Springsteen and The E Street Band vuelven a nuestro país. Los norteamericanos arrancarán su gira europea de estadios el 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona, repitiendo dos días después en el mismo emplazamiento.

Las entradas ya están a la venta a través de doctormusic.com y entradas.com.

El precio de las entradas será de 65, 70, 78, 90, 105 y 125 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 125 Euros para Pista Delantera y 82 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La gira europea de estadios dará comienzo el viernes 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona y tendrá parada también en Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza. Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica.